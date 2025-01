Mercato Havre AC : Fodé Ballo-Touré dans le viseur du HAC

Actuellement 17e de Ligue 1, le Havre AC cherche à renforcer son secteur défensif avant la clôture du mercato hivernal. Parmi les pistes étudiées figure Fodé Ballo-Touré, un latéral gauche sénégalais expérimenté de 28 ans.

Fodé Ballo-Touré, un renfort potentiel pour la défense havraise

Après avoir officialisé l’arrivée du jeune talent lyonnais Mahamadou Diawara, le Havre AC continue d’explorer le marché pour solidifier son effectif. D’après les informations rapportées par Foot Mercato, les dirigeants normands seraient en pourparlers avancés avec Fodé Ballo-Touré. Un accord pourrait être conclu avant la fermeture du marché des transferts.

Estimé à 1,5 million d’euros malgré son statut de joueur libre après avoir résilié son contrat avec le Milan AC, le Sénégalais représente un investissement à ne pas négliger. Toutefois, pour finaliser son arrivée, le Havre AC devra convaincre le joueur de revoir ses prétentions salariales à la baisse, condition indispensable pour relancer sa carrière en Europe.

Exclu FM : le HAC pousse pour Fodé Ballo-Touré ⏳



▪️le latéral gauche vient de résilier son contrat à Milan

▪️les discussions se poursuivent entre les différentes parties

▪️un gros effort financier sera nécessaire pour finaliser l’opération

▪️Monza est également intéressé

▪️à… pic.twitter.com/UeCt5dRRQT — Josué Cassé (@CasseJosue) January 22, 2025

Un parcours compliqué pour Fodé Ballo-Touré

Recruté par le Milan AC en juillet 2021 pour 5,4 millions d’euros, Fodé Ballo-Touré a rapidement vu son aventure italienne se compliquer. Malgré des débuts prometteurs, il a été freiné par des blessures récurrentes à la cheville et au mollet, perdant progressivement sa place face à une concurrence féroce. Lors de la saison 2023-2024, le défenseur a été prêté à Fulham FC, mais son expérience en Premier League n’a pas été plus concluante. De retour au Milan AC, il a été relégué en équipe réserve, où il n’a disputé que trois rencontres cette saison.

Le Havre AC : une opportunité de renaissance pour le Sénégalais

Malgré un parcours semé d’embûches, Fodé Ballo-Touré possède des atouts indéniables. Capable d’évoluer à la fois en tant que piston et latéral gauche, il pourrait apporter sa polyvalence et son expérience à une équipe havraise en quête de maintien en Ligue 1. Pour le joueur, rejoindre le Havre AC représente une opportunité idéale pour relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien, lui qui a été formé au Paris Saint-Germain avant de passer par Lille et Monaco.