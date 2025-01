Coup de tonnerre au PSG : Ibrahima Konaté, prochaine star du Paris SG ?

Alors que Marquinhos pourrait quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison 2024-2025, Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France, serait la grande priorité du Paris SG.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, successeur potentiel de Marquinhos ?

Le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Ibrahima Konaté pour renforcer sa défense et succéder éventuellement à Marquinhos, annoncé sur le départ l’été prochain. Le média Anfield Watch rapporte ce vendredi que le PSG suit attentivement la situation du défenseur central français et envisage de le convaincre de quitter Liverpool pour revenir dans sa ville natale.

« Le PSG espère convaincre Konaté de revenir à Paris, sa ville natale. Le défenseur a évolué au Paris FC, l’autre club parisien, avant d’être transféré au RB Leipzig », explique la source britannique. Depuis plusieurs mois, les Reds discutent d’une prolongation avec les représentants d’Ibrahima Konaté, mais l’international français a semé le flou concernant son avenir lors de sa conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre le LOSC, mardi soir.

« Qui a dit qu’il y avait eu une discussion il y a quelques mois ? Le club n’a rien dit. Je n’ai rien dit », a lancé le joueur de 25 ans avec un sourire, avant d’ajouter : « après, j’ai parlé avec le club. Je suis concentré sur ce qu’il se passe en ce moment. Vous verrez bien ce qui se passera. Est-ce que je vais signer ? C’est une autre conversation. » Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient donc profiter de ce flou pour convaincre Konaté de revenir en Ligue 1 pour défendre les couleurs de son club de coeur.

Ibrahima Konaté prêt à rejoindre le Paris SG ?

Lié à Liverpool jusqu’en juin 2026, Ibrahima Konaté pourrait être placé sur le marché des transferts si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation jusqu’à la fin de la saison. Le PSG est notoirement en quête d’un axial droitier pour remplacer Milan Skriniar, en partance pour Fenerbahçe, et pour préparer l’avenir après Marquinhos. Un joueur jeune, mais déjà expérimenté est visé, et Ibrahima Konaté correspond au profil.

🚨 EXCLUSIVE



Paris Saint-Germain are all-in on signing Ibrahima Konatehttps://t.co/K7knH9a8yn — Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 23, 2025

Le partenaire de Virgil Van Dijk dispose d’une solide expérience internationale, dispute la Ligue des champions depuis plusieurs années et évolue dans le championnat le plus compétitif du monde depuis plus de quatre ans. Interrogé en juin 2023 sur ses racines parisiennes, Konaté avait clairement confié sur RMC que le PSG pourrait être une option pour son avenir.

« C’est un peu dans nos gènes. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle, le premier match que j’ai vu du PSG était le premier match de Jérémy Ménez, je crois (2011, ndlr). C’était il y a longtemps. C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens, donc c’est logique », avait notamment expliqué l’ancien protégé de Jürgen Klopp.

Pour l’instant, Konaté réfléchit à son avenir et n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec les Reds. En l’absence de prolongation, l’été 2025 représenterait la dernière opportunité pour Liverpool de négocier un transfert lucratif avant que Konaté ne puisse signer un précontrat avec des clubs non anglais dès début 2026. Affaire à suivre…