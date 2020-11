PSG : Deux absences inquiétantes et des retours avant Bordeaux

Publié le 27 novembre 2020 à 13:30

Le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux samedi (21h), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre qui parait bien dérisoire avant le choc sur la pelouse de Manchester United en Ligue des champions, mercredi (21h), déterminant pour la suite de l'aventure parisienne en C1. L'occasion de donner du repos à certains joueurs pour Thomas Tuchel et de nourrir quelques inquiétudes avant le déplacement outre-Manche.

Le PSG doit jongler entre absences et repos

C'est une semaine cruciale qui s'amorce pour le PSG. Après sa défaite à l'AS Monaco (2-3) lors de la 11e journée, le Paris SG veut relever la tête en Ligue 1, au Parc des Princes, face aux Girondins de Bordeaux (samedi, 21h). Mais il doit surtout préparer au mieux son déplacement à Old Trafford contre Manchester United, mercredi (21h), qui sera crucial pour l'avenir européen des Parisiens, et parisien de Thomas Tuchel. Pour le match face à Bordeaux, le coach allemand sera toujours privé de Julien Draxler, Juan Bernat et Thilo Kherer. Abdou Diallo est quant à lui suspendu. Absent contre Leipzig après son rouge reçu à l'aller, Presnel Kimpembe sera de retour en défense centrale.

De nombreux joueurs sont restés aux soins jeudi côté PSG. "Le staff réfléchit à l’hypothèse de laisser au repos Marquinhos pour la réception de Bordeaux, révèle L'Equipe. A priori, Marquinhos devrait rester aux soins ce vendredi. La priorité du PSG est bien le rendez-vous à Old Trafford contre MU." Le Brésilien a joué sous infiltration contre le RB Leizpig et pourrait laisser sa place à Danilo Pereira contre les hommes de Jean-Louis Gasset. "Neymar était également aux soins jeudi, ajoute le quotidien sportif. Le club ne semblait pas trop inquiet au sujet de son attaquant qui revient de blessure, mais comme pour son compatriote Marquinhos, un point sera fait ce vendredi."

Des retours très attendus

Thomas Tuchel peut se réjouir de voir quelque peu son infirmerie se vider. "Mauro Icardi a effectué un entraînement complet et intensif avec une partie de ses coéquipiers ce jeudi, écrit Le Parisien. L'Argentin, touché au ligament d'un genou début octobre, a notamment pu participer à un entraînement spécifique devant le but avec les autres attaquants parisiens. Il devrait effectuer son retour dans le groupe pour la réception de Bordeaux." Autre bonne nouvelle, la disponibilité d'Idrissa Gueye. Le milieu de terrain "était également sur le terrain lors de cette séance. Le Sénégalais espère lui aussi pouvoir effectuer son retour. Un dernier test sera effectué ce vendredi après-midi lors du dernier entraînement. Une séance à laquelle devrait participer le capitaine Marquinhos après avoir été ménagé jeudi." De quoi donner plus d'options à l'entraîneur du PSG, qui doit préparer au mieux son équipe pour vaincre Manchester United dans son antre mercredi.













Par Matthieu