ASSE : Ce détail qui agace déjà Eirik Horneland à Saint-Etienne

Eirik Horneland s’est montré satisfait du point arraché par l’ASSE à Auxerre vendredi soir. Cependant, le Norvégien a affiché sa grosse frustration de voir son équipe être menée chaque fois.

ASSE : Eirik Horneland savoure le point pris dans un stade hostile

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne se déplaçait vendredi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Menés au score avant la demi-heure de jeu, les Stéphanois ont su réagir pour rétablir la parité juste avant la pause grâce à Lucas Stassin. De quoi permettre à l’ASSE d’arracher un point précieux dans la course au maintien. Et ce à la satisfaction de Eirik Horneland, qui se frotte les mains en dépit d’une partie compliquée.

« On a eu du mal à s’approcher du dernier tiers de terrain et qui manque de justesse dans la finition. Malgré tout, on prend ce point avec le sourire », a déclaré l’entraîneur norvégien de Saint-Etienne en conférence de presse. Horneland a également souligné l’importance de la cohésion au sein de l’équipe, notamment au milieu de terrain où de nouveaux joueurs ont été alignés. Un milieu expérimental face à l’AJ Auxerre qui n’a pas totalement convaincu.

» On a dû composer avec un milieu de terrain un petit peu différent aujourd’hui à cause des suspensions. Quand on met trois nouveaux joueurs, ils ont un petit peu de mal à se mettre dans le rythme physiquement. Il a fallu qu’ils se comprennent aussi mais ils se sont battus avec un bon état d’esprit », s’est tout de même réjoui Eirik Horneland.

Eirik Horneland frustré de concéder de but chaque fois en premier

Le coach stéphanois s’est également exprimé sur sa déception de voir l’AS Saint-Etienne concéder le premier but à chaque match : « Je suis un peu frustré de concéder le premier but à chaque fois mais c’est vrai que ça traduit un bon caractère de la part de l’équipe de revenir à chaque fois au score ». Pour la suite, Horneland souhaite voir son équipe plus régulière.

« On a eu des bonnes phases de jeu mais il nous manque un peu de consistance, pendant certaines périodes de la rencontre, ça nous empêche de construire nos attaques, il faut qu’on arrive à être mieux organisés », a-t-il ajouté. Eirik Horneland a aussi souligné l’importance de la préparation physique : « Semaines après semaines on sera de mieux en mieux physiquement. En tout cas, c’est ce que j’espère. »