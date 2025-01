PSG Mercato : Un buteur de classe mondiale attendu au Paris SG !

Après avoir enregistré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, le PSG devrait encore recruter. Selon un ancien du club, le Paris SG a besoin d’un attaquant de classe mondiale pour compléter son effectif.

PSG Mercato : Halilhodzic réclame un buteur de top niveau pour le Paris SG

Mercredi, le Paris Saint-Germain a réalisé un exploit en renversant totalement Manchester City (4-2), à l’occasion de la septième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Si l’entrée d’Ousmane Dembélé et l’apport des latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont séduit, Vahid Halilhodzic estime que Luis Enrique a encore un énorme manque dans son effectif. En effet, l’ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu pense que le club doit attirer un attaquant de classe mondiale pour compléter l’équipe de Luis Enrique.

« Pour moi, le PSG a besoin d’un buteur de niveau mondial », a déclaré Vahid Halilhodzic dans les colonnes du journal Le Parisien. « Dembélé fait la différence. Il marque souvent ces derniers temps. Mais le PSG a besoin, selon moi, d’un buteur de niveau mondial, plus constant. Je retiens également la performance des latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ils sont très forts offensivement et c’est aussi pour cela que je suis surpris par l’absence d’un joueur pour fixer la défense. Ce soir, ils ont pris les couloirs, attaqué… Ils ont largement contribué à la victoire de leur équipe », a ajouté l’ancien coach du FC Nantes.

Après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devrait donc encore recruter dans le secteur offensif. Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens ont formulé une offre de 75 millions d’euros cet hiver pour recruter Jhon Duran. Mais Aston Villa, qui ne compte pas se séparer de son buteur colombien de 21 ans en plein milieu de saison, a rejeté cette proposition.