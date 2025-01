Mercato OM : Un accord trouvé pour le successeur d’Elye Wahi ?

Suite au départ d’Elye Wahi, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur un attaquant de Brighton pour le remplacer. Et cette piste a de grande chances d’aboutir avant la fin du mercato hivernal.

Mercato : Evan Ferguson d’accord pour remplacer Elye Wahi à l’OM

Le départ d’Elye Wahi à l’Eintrachat Francfort a laissé un vide au sein de l’attaque marseillaise. Et Roberto De Zerbi a clairement exprimé son souhait de voir arriver un nouvel avant-centre pour le remplacer. La défaite face à l’OGC Nice (2-0) n’a fait que renforcer cette nécessité.

Parmi les pistes explorées par la direction de l’OM, celle menant à Evan Ferguson semble se dessiner avec de plus en plus de netteté. Le jeune attaquant de Brighton a déjà côtoyé De Zerbi lors de son passage chez les Seagulls et serait très intéressé à l’idée de retrouver son ancien entraîneur à Marseille, selon les informations de l’insider Adam.

Il entretient de bonnes relations avec Roberto De Zerbi

Fabrizio Romano confirme d’ailleurs l’ouverture de Brighton à un départ en prêt de son joueur. D’autres clubs européens seraient également sur les rangs, mais l’OM pourrait tirer profit de la bonne relation entre Roberto De Zerbi et Evan Ferguson. Âgé de seulement 20 ans, l’avant-centre iralandais possède un potentiel énorme.

🚨Discussions en cours entre l'OM et Brighton pour Evan Ferguson ! 🇮🇪



Le jeune attaquant est intéressé à l'idée de retrouver Roberto De Zerbi.



(@Adammser) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/xK1oTtAuGL — Infos OM (@InfosOM_) January 26, 2025

Ses statistiques en Premier League sont intéressantes – 13 buts et 2 passes décisives -, mais ses problèmes de cheville constituent un motif d’inquiétude. C’est pourquoi l’OM pourrait envisager un prêt sans obligation d’achat afin d’évaluer les capacités du jeune joueur dans un premier temps.

La piste Evan Ferguson est donc très sérieuse pour l’OM. Le directeur sportif Mehdi Benatia et son équipe espèrent boucler ce dossier le plus rapidement afin de renforcer le secteur offensif de l’OM. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.