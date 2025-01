Stuttgart – PSG : Une absence de taille dans le groupe de Luis Enrique

À deux jours du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, les choses se précisent du côté du PSG. Luis Enrique devra faire sans un cadre contre le VfB Stuttgart.

Nuno Mendes suspendu pour Stuttgart – PSG

Ce mercredi à 21 heures, le Paris Saint-Germain (22e) affronte le VfB Stuttgart (24e) à la Mercedes-Benz Arena dans le cadre de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2024-2025. Selon le journal Le Parisien, les hommes de Luis Enrique ne seront pas seuls en terre allemande puisque 3.300 supporters prendre place dans les tribunes de Stuttgart.

Après leur brillante victoire contre Manchester City (4-2), le PSG pourra donc compter sur un important soutien afin de valider sa place en barrages de la Ligue des Champions, mercredi soir. L’entraîneur parisien devra toutefois composer sans trois joueurs. Khvicha Kvaratskhelia, recrue hivernale, n’est pas encore qualifié.

Nuno Mendes est suspendu et devrait donc resté à Paris, tandis que le jeune attaquant Ibrahim Mbaye (16 ans), blessé, est également forfait. Pour occuper le couloir gauche de la défense des Rouge et Bleu, Luis Enrique pourra par contre s’appuyer sur Lucas Hernandez. En revanche, Achraf Hakimi et Marquinhos, préservés contre le Stade de Reims (1-1), feront leur retour dans le groupe du PSG.

Photo : Nuno Mendes

Le club de la capitale française devrait donc avoir un groupe presque au complet puisque seul Nuno Mendes pourrait manquer à l’appel parmi les titulaires habituels. L’arbitre de la rencontre a été choisi, il s’agira de Davide Massa (43 ans). L’homme au sifflet ce mercredi est aussi peu sévère du côté des exclusions directes, puisqu’il a une tendance peu élevée pour ce qui est de distribuer des cartons rouges directs.

En effet, Massa est à 0,11 exclusion par match dans sa carrière alors que la moyenne française par rencontre est de 0,17 (écart type de 0.07). C’est rassurant sur l’idée d’un minimum de gestion. Davide Massa n’a pas particulièrement pour habitude d’exclure un joueur après son premier carton jaune dans un match, puisqu’il a donné un second avertissement au même joueur 0,09 fois par match en moyenne.

Ce qui est au niveau de la moyenne française, qui se situe à 0,09 (écart type de 0,03). Avec beaucoup de jaunes dans un premier temps, on peut penser que l’arbitre a le rouge bien plus difficile.