FC Nantes-PSG : Les compos dévoilées, énorme retour au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 11:35

Quatre jours après avoir battu le Real Madrid (1-0), le PSG se rend à Nantes en Ligue 1. Découvrez les compos des deux équipes avec un retour de taille côté Paris SG.

Neymar titulaire avec le PSG face au FC Nantes

Après sa victoire face au Real Madrid, mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain revient aux affaires locales avec la 25e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino et ses hommes seront ainsi sur la pelouse du FC Nantes ce samedi à 21h au Stade de La Beaujoire. Si l’objectif pour les Rouge et Bleu est de continuer à maintenir l’écart entre ses poursuivants, Pochettino pourrait compter sur un groupe quasi complet contre les Nantais. Surtout au niveau de l’attaque.

En effet, d’après les dernières informations recueillies par le quotidien Le Parisien, Neymar pourrait connaître sa première titularisation depuis le 28 novembre dernier et sa grave blessure à Saint-Etienne. De retour contre le Real Madrid après trois mois d’indisponibilité, l’attaquant brésilien pourrait donc débuter contre les Canaris alors que certains titulaires de mardi pourraient souffler, précise le journal francilien. Seul Sergio Ramos devrait manquer à l’appel demain soir à Nantes.

Sergio Ramos absent, Neymar de retour

Victime d’une déchirure au mollet le 27 janvier dernier, le défenseur central de 35 ans n‘a toujours pas repris l’entraînement collectif. L’ancien capitaine du Real Madrid poursuit sa réhabilitation et ne sera pas du voyage à Nantes. Toujours selon la même source, Ramos pourrait même rater aussi la réception de l’AS Saint-Etienne le samedi 26 février prochain, même si son retour à l’entraînement collectif est prévu pour la semaine prochaine. Dans les buts, Keylor Navas devrait rejouer devant la paire Marquinhos-Kimpembe et encadré par Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite.

Au milieu de terrain, le trio Marco Verratti, Idrissa Gueye et Danilo Pereira pourrait être reconduit ou réaménagé selon la forme des joueurs après le dernier entraînement du samedi. Georginio Wijnaldum et le jeune Xavi Simons ont peu de chance de débuter face au FCN. Devant, Neymar va retrouver sa place aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Angel Di Maria devrait donc retourner sur le banc. Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré ne pourra pas compter sur le défenseur brésilien Fabio (31 ans) et le milieu congolais Samuel Moutoussamy.

La compo probable du FC Nantes :

Gardien : Lafont

Défenseurs : Castelletto, Appiah, Pallois

Milieux de terrain : Corchia, Girotto, Chirivella, Merlin

Attaquants : Kolo Muani, Blas, Simon

La compo probable du PSG :

Gardien : Navas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes

Milieux de terrain : Danilo, Gueye, Verratti

Attaquants : Neymar, Messi, Mbappé