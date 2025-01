Stade Rennais Mercato : 25M€ ! Le SRFC vise un gros coup en Ligue 1

En difficulté en Ligue 1, le Stade Rennais compte bien profiter de ce mercato hivernal pour renforcer au mieux l’effectif de Jorge Sampaoli. Le SRFC viserait ainsi un gros coup dans le championnat local.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC défie un club anglais pour un cadre de Lens

Après Brice Samba et Seko Fofana, le Stade Rennais restent encore à l’affût pour des opportunités sur le marché des transferts de cet hiver. Aux dernières nouvelles, le SRFC aurait jeté son dévolu sur un cadre du RC Lens. Fortement pressenti sur le départ, Kevin Danso ne manque pas de prétendants.

Alors que les Sang et Or ont refusé deux offres de Wolverhampton (19 et 22 M€) pour l’international autrichien, désireux de rejoindre la Premier League, le SRFC serait passé à l’offensive pour tenter de le retenir en Ligue 1, selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Arrivé en août 2021, le défenseur central autrichien souhaite quitter le RC Lens pour passer un cap dans sa carrière. Le Stade Rennais devra donc se montrer très convaincant puisque le RCL ne compte pas brader Kevin Danso. De son côté, le journal L’Équipe assure qu’aucune « offre n’a encore été formulée, mais Danso figure actuellement en tête de la liste des cibles potentielles des dirigeants rennais. »

Arnaud Pouille prêt à une folie pour Kevin Danso

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Kevin Danso veut changer d’air et quitter les rangs du RC Lens avant le 3 février à minuit. Mais le club nordiste ne souhaite pas le vendre au rabais. Après avoir récemment refusé une offre de Wolverhampton à hauteur de 22 millions d’euros, le club entraîné par Will Still vise un gros chèque dans cette affaire.

Des discussions sont en cours entre la direction lensoise et le Stade Rennais, confirme Foot Mercato, qui précise que le président rennais, Arnaud Pouille, serait déterminé à mettre la main à la poche pour réussir ce gros coup. Selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais serait disposé à faire des « folies » pour recruter l’international autrichien.

Alors que le RCL réclame au moins 25 millions d’euros pour son défenseur de 26 ans, le SRFC serait d’accord pour s’aligner sur ce montant. Cependant, le 16e de Ligue 1 devra également composer avec la concurrence de Stuttgart, qui se serait aussi renseigné sur le défenseur lensois. Affaire à suivre…