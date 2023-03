RC Lens : Après Lille, Brice Samba lance un message à Deschamps

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 15:47

Après le match nul face au LOSC, le gardien du RC Lens, Brice Samba, a envoyé un message fort au sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Imparable dans les buts, Brice Samba a permis au RC Lens de sauver le point du match nul samedi après-midi face à Lille OSC. Auteur de cinq arrêts, le protégé de Franck Haise a une nouvelle fois montré toute sa classe dans les buts. Dans le temps additionnel, l’ancien portier de Nottingham Forrest a réalisé un superbe arrêt pour mettre en échec Edon Zhegrova, prouvant ainsi qu’il demeure une des références à son poste en Ligue 1. C’est donc tout logiquement que le gardien des Sang et Or a envoyé un message à Didier Deschamps, à quelques jours de la liste des Bleus pour les premières rencontres de la phase éliminatoires pour l'Euro.

RC Lens : Brice Samba veut rejoindre les Bleus

Avec la retraite d’Hugo Lloris et celle de Steve Mandanda, Didier Deschamps devrait faire appel à de nouveaux gardiens de but au sein de l’équipe de France. Alors que la prochaine liste pour le prochain rassemblement des Bleus va être dévoilée le 16 mars, Brice Samba s’est exprimé sur la possibilité de le voir chez les Bleus. En zone mixte, la réponse du coéquipier de Séko Fofana a été cash.

« L’équipe de France ? Oui j'espère, c'est un rêve. Quand on voit les retraites de Steve (Mandanda ndlr) et d'Hugo (Lloris ndlr), je pense qu'il y a de la place derrière. Et pourquoi pas lui (Lucas Chevalier NDLR) et pourquoi pas moi. On verra bien », a déclaré Brice Samba au micro de Prime Vidéo.