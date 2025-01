Mercato Montpellier HSC : Arnaud Nordin quitte officiellement le MHSC !

Après le transfert d’Akor Adams au FC Séville, c’est désormais au tour d’Arnaud Nordin de quitter le Montpellier HSC. Ce mardi 28 janvier 2025, l’ailier droit français de 26 ans s’est officiellement engagé avec Mayence 05, club évoluant en Bundesliga.

Arnaud Nordin rejoint la Bundesliga et Mayence 05

Le départ d’Arnaud Nordin constitue une surprise, car le joueur n’a jamais été critiqué pour ses performances. Au contraire, il a été l’un des joueurs les plus utilisés lors de la première moitié de saison, que ce soit sous Michel Der Zakarian ou Jean-Louis Gasset. Malgré cela, Montpellier a décidé de le vendre pour un montant estimé à un million d’euros.

Dans un communiqué officiel, Mayence 05 a confirmé qu’Arnaud Nordin avait signé un contrat de trois ans et demi, courant jusqu’en juin 2028. Niko Bungert, directeur sportif de Mayence, s’est exprimé sur cette recrue :

« Arnaud est un joueur polyvalent, capable de jouer avec ses deux pieds, fort en dribble et doté d’une grande vitesse. Il peut évoluer à toutes les positions offensives. Avec près de 200 matchs en Ligue 1, il a prouvé sa qualité et pourra nous apporter une contribution immédiate. Nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe et de le voir évoluer sous le maillot du club. »

✍️ 𝑨𝒓𝒏𝒂𝒖𝒅 𝑵𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏 rejoint @1FSVMainz05 🇩🇪



👕 78 matchs

⚽️ 19 buts

🦶 10 passes décisives



Merci pour tout Arnaud et bonne continuation en Allemagne 🙏#PailladinUnJourPailladinToujours 🧡



📝 https://t.co/YRhbKD1Yfh pic.twitter.com/dJ4n2rfsev — MHSC (@MontpellierHSC) January 28, 2025

Arnaud Nordin : « La Bundesliga est un rêve pour moi »

Arnaud Nordin portera le numéro 9 à Mayence. Sa technique et sa rapidité devraient lui permettre de s’intégrer rapidement dans le dispositif de l’entraîneur. Lors de sa présentation, le joueur de 26 ans a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau challenge :

« J’aime beaucoup le style de jeu de Mayence 05. Il correspond parfaitement à mes qualités. Je suis le club depuis longtemps et je connais déjà Anthony Caci, avec qui j’ai joué aux JO avec l’équipe de France. La Bundesliga a toujours été un rêve pour moi, et je suis ravi de pouvoir enfin évoluer ici. J’ai hâte de rencontrer les supporters, de découvrir la ville et la culture. »

Ce transfert marque un tournant dans la carrière de l’international français, qui aura l’opportunité de se mesurer à un championnat réputé pour son intensité et sa compétitivité.