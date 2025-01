Stade Rennais Mercato : Amine Gouiri à l’OM, le verdict tombe !

Annoncé dans le viseur de l’OM, Amine Gouiri devrait finalement rester au Stade Rennais sur ce mercato. Les Phocéens ont finalement jeté l’éponge pour son recrutement.

Stade Rennais Mercato : L’OM renonce à Amine Gouiri !

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se sont intensifiées ces derniers jours, avec deux dossiers chauds sur la table : les transferts de Lilian Brassier et d’Amine Gouiri. Le départ du défenseur central de l’OM vers la Bretagne semble en bonne voie. Les négociations entre les deux clubs sont avancées et sont proche d’aboutir.

Par contre, la donne est différente pour l’attaquant algérien. L’OM avait envisagé un échange avec le Stade Rennais pour Amine Gouiri. Les dirigeants marseillais étaient prêts à inclure le milieu de terrain Ismaël Koné dans l’opération en vue de faciliter l’arrivée de l’attaquant rennais. Sauf qu’ils se sont heurtés à un mur.

La direction du SRFC a refusé cette proposition d’échange. Les Bretons, actuellement en lutte pour le maintien, souhaitent conserver Gouiri pour la suite de l’exercice en cours. Face à cette situation, l’OM a revu ses plans. La Tribune Olympienne assure en effet que les responsables phocéens ont jeté l’éponge pour Amine Gouiri, surtout que le joueur ne fait pas l’unanimité au sein du club.

D’autres pistes offensives sont explorées

Roberto De Zerbi exige un attaquant de calibre international pour compenser le départ d’Elye Wahi. C’est ainsi que le nom de Giovanni Simeone revient avec insistance du côté de Marseille. L’attaquant argentin de Naples serait désormais la priorité des dirigeants de l’OM. Son profil d’avant-centre puissant et efficace correspond aux attentes phocéennes.