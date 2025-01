Montpellier HSC : Andy Delort se fixe un objectif ambitieux avec le MHSC

Ce mercredi matin, le Montpellier HSC a officialisé la signature d’Andy Delort en provenance du MC Alger. L’attaquant algérien rejoint les Héraultais pour renforcer leur ligne offensive. À 33 ans, son retour s’inscrit dans la volonté de poursuivre son histoire avec le MHSC.

Andy Delort : « Ça me tenait à cœur de bien finir mon histoire avec ce club »

Quelques heures après l’annonce officielle de son retour, le Montpellier HSC a organisé une conférence de presse pour présenter Andy Delort aux médias français. L’événement a réuni l’entraîneur Jean-Louis Gasset et le président Laurent Nicollin. L’international algérien est revenu sur son départ controversé :

« Ça m’a fait beaucoup de mal. Ils n’ont pas pris en compte mon envie de progresser, tout le bien que j’avais fait à Montpellier en trois belles saisons. Je peux les comprendre, mais je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Comme je suis un enfant du club, ça a été mal perçu. On s’est expliqué. Je reconnais mes torts à l’époque, et maintenant, on repart de l’avant. »

Il a ensuite exprimé sa détermination à laisser une empreinte positive pour son retour au MHSC : « Ça me tenait à cœur de bien finir mon histoire avec ce club. Je ne suis pas un sauveur ni un héros, mais je vais essayer d’inscrire des buts, de délivrer des passes décisives et, surtout, de redonner à l’équipe son esprit combatif. À une époque, Marseille et Paris avaient peur de venir à La Mosson, et ils avaient raison ! »

Un retour apprécié par les dirigeants

Laurent Nicollin est également revenu sur les tensions passées avec Andy Delort : « L’histoire s’était mal terminée, mais aujourd’hui, nous avons trouvé un terrain d’entente. On s’est expliqué, il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais Andy aime ce club et a fait des efforts pour revenir. On est une famille : parfois, il y a des disputes, mais on finit toujours par se réconcilier. »

De son côté, Jean-Louis Gasset s’est félicité du retour de l’attaquant, dont il attend un impact immédiat sur l’équipe : « C’est un battant, un leader qui connaît ce vestiaire. Il peut nous apporter les 7 à 8 buts dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Depuis son départ, il n’a pas retrouvé une aventure humaine aussi forte qu’à Montpellier, et il a à cœur d’aider le club. »