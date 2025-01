PSG Mercato : Une star mondiale déclare sa flamme au Paris SG !

Depuis l’avènement de QSI et de Nasser Al-Khelaïfi en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Et tout logiquement, le Paris SG attire désormais de grosses stars mondiales qui ne cachent plus leur amour pour le maillot rouge et bleu.

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma ne veut pas quitter le Paris SG

Gianluigi Donnarumma ne se voit absolument pas quitter le PSG. Le gardien de but italien s’est à nouveau prononcé sur son avenir mercredi soir, après la victoire 4-1 à Stuttgart en Ligue des Champions. Régulièrement remis en question par des supporters et observateurs, le Champion d’Europe 2021 se sent bien à Paris et ne se voit pas ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Donnarumma souhaite très clairement prolonger son aventure dans la capitale.

L’ancien capitaine de l’AC Milan l’avait déjà annoncé à l’issue du succès contre Manchester City. Et il l’a encore réitéré mercredi soir, après le déplacement heureux à Stuttgart (4-1). Décisif grâce à un arrêt réflexe au quart d’heure de jeu devant Deniz Undav, le protégé de Luis Enrique souhaite prolonger son bail avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

« La prolongation ? Oui, je veux rester ici et prolonger. C’est ma maison, je me sens très bien ici. J’espère continuer à faire un bon travail », a expliqué Gianluigi Donnarumma mercredi. Un message fort adressé à ses dirigeants. Mais où en sont les discussions entre les deux parties ?

Négociations en « stand-by » entre le Paris SG et Donnarumma !

Arrivé gratuitement à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a entamé des discussions avec la direction du PSG pour une prolongation. Vitinha et Achraf Hakimi vont prolonger. Le cas de Nuno Mendes pourrait se décanter prochainement. Mais qu’en est-il du natif de Castellammare di Stabia ?

Selon plusieurs sources concordantes, les discussions ne sont pas très fluides entre le clan Donnarumma et les dirigeants parisiens. Certaines sources ont même évoqué un désir de retourner en Italie, tandis que d’autres assurent que le Paris SG veut attendre la fin de saison pour voir si les performances de l’Italien s’améliorent avant d’avancer dans les pourparlers pour sa prolongation. Affaire à suivre donc…