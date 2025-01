Mercato OM : Emran Soglo quitte Marseille pour Sturm Graz !

C’est officiel : Emran Soglo n’est plus un joueur de l’OM. Le jeune latéral gauche de 19 ans s’engage avec le Sturm Graz, où il espère poursuivre sa progression et obtenir plus de temps de jeu.

Mercato OM : Emran Soglo, un départ de Marseille pour franchir un cap

Arrivé à Marseille en 2022 après sa formation à Chelsea, Emran Soglo n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’équipe première de l’OM. Malgré quelques apparitions en Ligue 1 (trois matchs) et en Ligue Europa (cinq matchs), le jeune défenseur n’entrait pas pleinement dans les plans du club phocéen et de Roberto De Zerbi.

Conscient qu’il lui fallait un environnement propice à son développement, il a choisi de rejoindre Sturm Graz, une équipe qui mise sur les jeunes talents. « Bonne continuation 𝗘𝗺𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗴𝗹𝗼 . Le milieu de terrain anglais quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec le SK Sturm Graz » , a annoncé le club marseillais sur ses réseaux sociaux. Selon le club autrichien, « il signe un contrat à long terme. Il a été convenu de ne pas divulguer les termes du transfert ».

Un choix de Emran Soglo motivé par la progression

Dans son premier discours en tant que nouveau joueur du club autrichien, après son départ de l’Olympique de Marseille, Emran Soglo a affiché une ambition claire : grandir et progresser. « Je suis un joueur jeune et affamé qui veut s’améliorer et se développer chaque jour. Je suis convaincu que Graz est l’endroit idéal pour cela », a-t-il déclaré.

Son choix s’est fait malgré plusieurs offres concurrentes, preuve de son adhésion totale au projet sportif proposé par Sturm Graz. Le directeur général du club, Michael Parensen, s’est félicité de cette signature, soulignant les qualités de son nouveau joueur.

« Emran est fort physiquement, excellent techniquement et possède une bonne vitesse – en résumé, un arrière latéral moderne qui répond de manière optimale à notre profil recherché. » Sturm Graz espère ainsi exploiter pleinement son potentiel et l’aider à franchir un palier dans sa carrière.