Mercato RC Lens : Kevin Danso, la tendance d’un départ du RCL se confirme

Le départ de Kevin Danso du RC Lens au cours de ce mercato d’hiver semble de plus en plus probable. Courtisé par plusieurs clubs européens, le défenseur autrichien de 26 ans est au cœur des discussions alors que la fin du mercato approche.

Mercato RC Lens : Des offres refusées pour Kevin Danso, mais des négociations toujours en cours

Depuis plusieurs semaines, Kevin Danso suscite l’intérêt de nombreux clubs, notamment Wolverhampton, Aston Villa, le Stade Rennais et la Juventus Turin. Malgré cela, le RC Lens n’a pas encore trouvé d’accord satisfaisant. Le club artésien a déjà refusé une offre de 22 millions d’euros de Wolverhampton et une autre de 23 millions d’euros de Rennes.

Les Sang et Or réclament au moins 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour céder leur roc défensif. Si les discussions avec le SRFC semblaient bien engagées, elles sont aujourd’hui bloquées. Pourtant, d’autres clubs continuent de montrer leur intérêt, notamment en proposant un prêt avec ou sans option d’achat, une solution qui pourrait séduire Lens en cas de garanties solides.

Un prêt temporaire comme option privilégiée pour Danso ?

Alors que le Racing Club de Lens espérait initialement un transfert sec, l’idée d’un prêt gagne du terrain. La Juventus Turin et Aston Villa ont sondé le club lensois pour un prêt de quelques mois pour Kevin Danso, une option qui permettrait aux Lensois de ne pas affaiblir leur effectif immédiatement tout en préparant une vente plus avantageuse à l’intersaison.

L’international autrichien, de son côté, reste en attente d’une issue favorable. Absent du groupe lensois pour le déplacement à Montpellier lors de la 20e journée de Ligue 1, Danso semble déjà en instance de départ. Son avenir devrait se décanter dans les derniers jours du mercato.

Quel avenir pour Danso avec le RCL ?

Avec plusieurs pistes encore actives, le dossier Kevin Danso reste ouvert. Un départ en janvier semble inévitable, mais la forme exacte de ce transfert reste à définir. Lens doit maintenant trancher : accepter une offre de transfert immédiate ou opter pour un prêt en espérant une revalorisation du joueur d’ici l’été.

À quelques jours de la fin du mercato, le suspense reste entier, mais une chose est sûre : Kevin Danso ne devrait plus porter le maillot lensois bien longtemps.