Mercato PSG : Le Paris SG veut frapper fort pour une pépite sud-américaine

Le PSG continue de scruter le marché sud-américain à la recherche de jeunes talents prometteurs. Cette fois, le club de la capitale s’intéresse de très près à Franco Mastantuono, milieu de terrain de River Plate, considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin.

Mercato PSG : Le Paris SG en embuscade pour un talent précoce

À seulement 17 ans, Franco Mastantuono attire déjà l’attention des plus grands clubs européens. Doté d’une technique raffinée, d’une vision de jeu impressionnante et d’une maturité rare pour son âge, le jeune milieu de terrain a rapidement gravi les échelons à River Plate. Ses performances en Argentine ont séduit plusieurs cadors du football, notamment le PSG, le Real Madrid et Chelsea.

Selon PSG Inside Actus, une délégation du Paris Saint-Germain s’est rendue en Amérique du Sud début décembre pour superviser plusieurs jeunes talents, avec une attention toute particulière pour Mastantuono. Le PSG veut aller vite sur ce dossier afin d’éviter une concurrence féroce qui pourrait faire grimper les enchères.

Une clause libératoire qui freine le Real Madrid

Si plusieurs clubs européens sont sur le coup, le Real Madrid, qui a une longue tradition de recrutement de pépites sud-américaines (Vinícius Jr, Rodrygo, Endrick), aurait été refroidi par la clause libératoire de 45 millions d’euros fixée par River Plate.

Un montant élevé pour un joueur aussi jeune, mais qui pourrait donner un avantage au Paris Saint-Germain et aux autres prétendants prêts à négocier. De son côté, Chelsea surveille aussi la situation, mais le club anglais ne semble pas encore avoir lancé d’offensive concrète.

Un transfert immédiat ou un départ en 2025 ?

Malgré l’intérêt grandissant autour de lui, Mastantuono privilégierait une stabilité à court terme. Son contrat avec River Plate court jusqu’en 2026, et il souhaiterait rester en Argentine jusqu’à sa majorité, en août 2025, avant d’envisager un départ vers l’Europe. Le PSG devra donc se montrer patient et stratégique pour convaincre le joueur et son entourage.

Paris a prouvé avec des jeunes comme Warren Zaïre-Emery ou Bradley Barcola qu’il savait développer des talents, un argument qui pourrait peser dans la balance face à la concurrence. Si rien n’est encore acté, le PSG semble déterminé à frapper un grand coup sur le marché sud-américain en misant sur Franco Mastantuono, une pépite qui pourrait marquer l’avenir du club parisien.