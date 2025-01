Barrages de Ligue des Champions : Le Stade Brestois annonce déjà la couleur au PSG

Ce vendredi, l’UEFA a procédé au tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Et le Stade Brestois a hérité du PSG comme adversaire. Une double confrontation à venir qui ne fait pas peur aux Bretons.

Retrouvailles 100% françaises entre Brest et le PSG en LDC

Avec sa 15e place à l’issue de la phase de la ligue, le Paris Saint-Germain s’offrait un duel 100% français avec l’AS Monaco et le Stade Brestois pour les barrages de la Ligue des Champions. Le tirage au sort réalisé ce vendredi midi par l’UEFA est tombé sur le club entraîné par Éric Roy comme future adversaire des Rouge et Bleu.

Un déplacement à Guingamp, au stade de Roudourou, attend donc Luis Enrique et ses hommes le 11 ou 12 février, avant le match retour au Parc des Princes le 18 ou 19 février. Ironie du sort, Brest et le PSG se croiseront déjà ce samedi pour le compte de la 20e journée de championnat, mais à Brest, cette fois. Mais à Brest, le discours est déjà audacieux avant de défier le PSG en barrages de C1.

Grégory Lorenzi (Brest) : Le PSG, on les connaît »

Juste après le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, organisé à Nyon (Suisse), au siège de l’UEFA, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, a affiché un discours décomplexé concernant la double confrontation à venir contre le Paris Saint-Germain.

« Déçu ? Non, on est très content d’être qualifié pour les barrages et ce n’est que du plaisir pour nous », a déclaré le dirigeant brestois sur Canal+. Même s’il souhaitait tomber sur le Benfica Lisbonne, le directeur sportif du club breton se réjouit d’hériter d’une équipe qu’il connaît déjà.

« C’est un exploit pour nous d’être là aujourd’hui. Le PSG, on les connaît. On aurait préféré jouer contre Benfica (l’autre adversaire possible, NDLR), mais on ne peut pas se permettre de dire qu’on aurait aimé un autre tirage. Il y aura deux clubs français qualifiés pour les huitièmes donc c’est bien pour le Championnat de France.

On a l’habitude de les jouer. Peu importe le tirage, on n’est pas favoris, on va jouer sans pression. On sera le Petit Poucet. On va les jouer à fond sans arrière-pensée et on va tout faire pour faire le meilleur match possible », a poursuivi Grégory Lorenzi.