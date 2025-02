Mercato OM : Marseille proche d’envoyer Pau Lopez dans un nouveau club

L’OM semble sur le point de finaliser le prêt de Pau Lopez, son gardien espagnol, sur ce mercato. Après une expérience mitigée à Girona, l’international espagnol va tenter de relancer sa carrière au Mexique, où il pourrait rejoindre Toluca.

Mercato OM : Un prêt inattendu vers Toluca pour Pau Lopez

Pau Lopez, prêté cette saison au club espagnol de Girona, va quitter l’Europe pour rejoindre un nouveau projet. Malgré des performances remarquées en Ligue des champions, notamment avec un penalty sauvé face à Arsenal, le gardien de 30 ans n’a pas trouvé sa place comme titulaire en Catalogne.

À l’OM, où il appartient toujours, l’opportunité d’un prêt à Toluca en Liga MX s’est rapidement concrétisée. Les négociations entre Marseille et le club mexicain sont sur le point de se finaliser, avec une option d’achat incluse dans l’accord. Selon Foot Mercato, Pau Lopez est déjà sur place, prêt à finaliser son contrat avec Toluca et à retrouver du temps de jeu qu’il n’a pas eu à Girona cette saison.

Une nouvelle chance pour Pau Lopez loin de Marseille

Pour Pau Lopez, ce prêt représente une nouvelle opportunité de rebondir après une saison compliquée. À Girona, il n’a été que rarement utilisé, ce qui a freiné sa progression. Le gardien de but n’a disputé que trois petits matchs toutes compétitions confondues pour seulement 255 minutes jouées et 4 buts encaissés. Il était même proche de rejoindre le RC Lens avant que tout ne capote cet hiver.

Rejoindre Toluca pourrait lui offrir plus de régularité et de visibilité, tout en élargissant son horizon en dehors de l’Europe. L’OM, qui cherche à optimiser son effectif et à réduire la masse salariale, voit ce prêt comme une solution bénéfique pour toutes les parties. Le Mexique pourrait offrir à Pau Lopez un nouveau départ, loin des projecteurs européens, mais avec un nouveau challenge excitant.