Jean-Louis Gasset après MHSC 0-2 Lens : « On est tombés sur une équipe plus forte que nous »

Après deux victoires consécutives, le Montpellier HSC retombe dans ses travers. En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le club héraultais s’est incliné (0-2) face au RC Lens. Pour Jean-Louis Gasset, il n’y avait pas photo : les Lensois étaient supérieurs.

Jean-Louis Gasset analyse la défaite du MHSC face au RC Lens

Le Montpellier HSC avait redonné le sourire à ses supporters avec deux succès convaincants contre l’AS Monaco et le Toulouse FC. Cependant, la dynamique positive n’a pas duré. Avant la clôture du mercato hivernal, Andy Delort et Nicolas Pays ont rejoint le club pour renforcer l’attaque.

L’arrivée de ces recrues a suscité un grand espoir parmi les supporters, impatients de voir leur équipe remonter au classement. Malheureusement, leurs débuts ont été marqués par une défaite dès leur premier match. Si l’heure n’est pas encore au bilan du mercato, Jean-Louis Gasset insiste sur la supériorité de l’adversaire :

« On est tombés sur plus fort, sur une équipe plus forte que nous. Dès qu’on voulait se dégager, leurs attaquants nous pressaient très haut et on perdait rapidement le ballon. Et comme on a encaissé un but au bout de trente secondes, ça n’aide pas », a analysé l’entraîneur français de 70 ans.

Photo : Jean-Louis Gasset

Malgré cette défaite, le MHSC occupe toujours la 17e place du classement en attendant le match du Havre AC.

Jean-Louis Gasset refuse cependant d’y voir un coup d’arrêt dans la course au maintien : « C’est forcément un coup dur, mais je ne pense pas que ce soit un pas en arrière. J’ai dit qu’on devait gagner un match sur deux jusqu’à la fin de la saison. Et on va tous les jouer pour gagner, parce que les matchs nuls ne nous font pas avancer au classement », a-t-il conclu au micro de DAZN.