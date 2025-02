PSG : Une signature exceptionnelle pour boucler le mercato hivernal ?

Selon plusieurs sources concordantes, Khvicha Kvaratskhelia devrait être la seule recrue signée par le PSG durant ce mercato hivernal. Même si Luis Campos n’exclut pas une surprise de dernière minute.

PSG : Le Paris SG clôt son mercato d’hiver

Malgré de nombreuses rumeurs annonçant plusieurs arrivées pour renforcer l’effectif de Luis Enrique durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n’a enregistré que la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70 millions d’euros. Par contre, le PSG a été particulièrement actif dans le sens des départs, avec les prêts de Kolo Muani et Milan Skriniar, et le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig contre un chèque record de 80 millions d’euros.

Et alors que Marco Asensio pourrait lui aussi quitter les rangs des Rouge et Bleu rejoindre Unai , Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, assure que : « selon nos dernières informations, aucune arrivée n’est attendue même si je trouve que l’effectif a absolument besoin d’une doublure à Hakimi au poste de latéral droit. Zaïre-Emery est blessé et de toute façon, il faut vraiment arrêter de l’utiliser à ce poste où il rend service, mais ne s’épanouit pas. Mais ça ne semble pas être la vision du staff. » Une surprise de dernière minute n’est toutefois pas exclue.

Un défenseur central pour boucler le mercato ?

Si le mercato d’hiver est officiellement terminé pour le PSG, Luis Campos pourrait encore frapper un dernier coup dans les ultimes moments du marché. En effet, le journal L’Équipe rapporte qu’une opportunité exceptionnelle de dernière minute pourrait se présenter, même si les chances que cela se produise sont minces.

Récemment, PSG Inside Actus a révélé que le PSG surveillerait avec attention la situation de Ryan Flamengo, jeune défenseur central du PSV Eindhoven. Après le départ de Milan Skriniar, Luis Enrique veut absolument un renfort au poste d’axial droit. Auteur de solides performances à 22 ans, Flamingo est lié au club néerlandais jusqu’en juin 2029. Selon le site spécialisé, son transfert pourrait se négocier autour de 16 millions d’euros.