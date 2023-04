Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2023 à 09:58

En quête d’un nouvel attaquant, Luis Campos a fait de Rafael Leao une priorité au PSG. L’ancien du LOSC a fait le point sur sa situation avec l’AC Milan.

PSG Mercato : Luis Campos en pince pour Rafael Leao

Alors que Lionel Messi semble se rapprocher un peu plus d’un retour au FC Barcelone au terme de la saison, le PSG devrait se montrer très actif sur le marché des attaquants lors du prochain mercato estival. Financièrement, le club de la capitale « ne devrait pas être restreint par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente », à en croire RMC Sport.

Dans cette optique, le dirigeant portugais aurait l'idée de frapper un gros coup en recrutant un attaquant de classe mondiale. Et son compatriote Rafael Leao ferait partie de l’un de ses grands rêves pour le secteur offensif des Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 23 ans n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan et le PSG voudrait en profiter pour le convaincre de revenir en Ligue 1 dès cet été. Mais le principal concerné ne semble pas particulièrement intéressé.

PSG Mercato : Rafael Leao se projette avec l’AC Milan la saison prochaine

Luis Campos va devoir revoir ses plans avec Rafael Leao. Même s’il a été déniché par l’actuel conseiller football du Paris SG avant son explosion à l’AC Milan, l’international portugais ne compte pas encore revenir en Ligue 1. Alors que le club lombard pousse pour le prolonger, Rafael Leao a fait une sortie fracassante qui laisse à penser que le compatriote de Cristiano Ronaldo se voit bien chez les Rossoneri la saison prochaine.

« Nous réalisons une saison incroyable en Ligue des Champions. L'année prochaine, nous devrons y être, nous battre avec les meilleures équipes d'Europe. En championnat, nous devons marquer le plus de points possible », a déclaré l’ancien joueur du LOSC après son doublé contre Lecce (2-0), dimanche. Malgré l’intérêt du PSG, RafaelLeao pourrait finalement parapher un nouveau bail en faveur de l’AC Milan dans les semaines ou jours à venir.