OM-OL : Polémique autour de la main d’Adrien Rabiot, la FFF tranche !

La main d’Adrien Rabiot continue de faire parler d’elle. Deux jours après le choc OM-OL (3-2), la direction de l’arbitrage de FFF a rendu son verdict sur cette action controversée qui a offert un penalty aux Lyonnais.

Le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, remporté par les Phocéens (3-2), a été marqué par une décision arbitrale controversée. À la 68ème minute, Jérôme Brisard a accordé un penalty aux Gones suite à une main d’Adrien Rabiot dans la surface de réparation.

Cette décision a suscité de vives réactions, tant du côté marseillais que de la part des observateurs. En effet, nombreux sont ceux qui ont été surpris de voir l’arbitre siffler un penalty, puisque le ballon semblait toucher le genou du joueur avant son bras. Pourtant, la Direction de l’arbitrage de la FFF a apporté des éléments de réponse dans son débriefing.

Selon elle, la position non naturelle des bras de Rabiot, coudes fléchis et symétriques, a augmenté artificiellement la surface de son corps, rendant la main involontaire imprudente. « Cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque pour un joueur souhaitant contrer le ballon », développe la Direction de l’arbitrage.

Insuffisant pour annuler la faute de main

Par ailleurs, le fait que le ballon ait d’abord touché une autre partie du corps ne suffit pas à annuler la faute, indique l’instance. Cette décision arbitrale, bien que critiquée, s’inscrit dans le cadre de l’application stricte des lois du jeu. Le visionnage vidéo a permis à l’arbitre de confirmer sa décision initiale et d’accorder le penalty.

Quoi qu’il en soit, cette séquence restera comme l’un des temps forts de ce choc OM-OL, démontrant une nouvelle fois la tension et l’intensité qui règnent lors de ces Olympico.