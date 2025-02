Le Mans – PSG : Le retour triomphal de Presnel Kimpembe, deux ans après sa blessure

Presnel Kimpembe a retrouvé les terrains ce mardi soir après une absence de près de deux ans. Le défenseur du PSG est entré en jeu lors du 8e de finale de Coupe de France face au Mans (0-2), et met ainsi fin à une longue période marquée par les blessures et les doutes.

PSG : Une attente interminable enfin récompensée pour Presnel Kimpembe

Le 26 février 2023, lors d’un match de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe s’effondrait sur la pelouse, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Ce soir-là, il savait que son absence serait longue, mais sans imaginer que son calvaire durerait près de deux ans. Après deux opérations, une longue rééducation et plusieurs rechutes, le champion du monde 2018 a dû puiser dans ses ressources mentales et physiques pour revenir au plus haut niveau.

Ce mardi soir, à la 81e minute du match face au Mans en Coupe de France, Luis Enrique décide enfin de lui offrir du temps de jeu. Lorsqu’il foulait la pelouse, l’ensemble du stade, y compris les supporters adverses, saluait son retour. Un moment chargé d’émotion pour le défenseur parisien, qui récupérait même le brassard de capitaine des mains d’Achraf Hakimi.

Un retour émouvant et symbolique au Paris SG

À peine entré en jeu, Kimpembe reçoit un carton jaune après une faute d’engagement, preuve de son envie débordante de retrouver la compétition. Mais au-delà de ce détail, il affichait une sérénité et une solidité rassurantes aux côtés de Lucas Beraldo en défense centrale. En conférence d’après-match, l’international français n’a pas caché pas son émotion :

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu des émotions comme ça. Tout le stade, même les supporters du Mans, m’ont acclamé. C’était chaleureux. J’ai beaucoup travaillé pour en arriver là, et je suis fier de retrouver mes coéquipiers sur le terrain », a déclaré le défenseur central et international français.

Luis Enrique et le PSG comptent sur Kimpembe

Le retour de Kimpembe est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui cherche des solutions défensives alors que les échéances importantes approchent. Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance de ce moment : « Nous savons tous qu’il a traversé une période difficile. C’est un leader et son retour est une très bonne chose pour l’équipe. Il a montré une bonne attitude et va continuer à progresser. »

Si la concurrence est rude avec Marquinhos, Beraldo ou encore Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son envie. Un retour en douceur qui pourrait, à terme, lui permettre de retrouver sa place de titulaire et pourquoi pas, rêver d’un come-back en équipe de France.