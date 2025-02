Mercato OM : Des discussions avec Massimiliano Allegri dévoilées

Lors du mercato hivernal, l’OM a tout tenté pour faire venir un milieu de terrain de la Juventus, y compris en sollicitant Massimiliano Allegri. Mais cette approche s’est soldée par un échec.

Mercato : Massimiliano Allegri sollicité pour attirer Nicolo Fagioli à l’OM

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille a été marqué par l’arrivée de plusieurs recrues de qualité. Felipe Luiz, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer et Amar Dedic sont venus renforcer le groupe de l’OM durant cette fenêtre de transfert, et celui aurait pu être encore plus riche.

En effet, la direction marseillaise a tenté de s’attacher les services de Nicolo Fagioli, le jeune milieu de terrain de la Juventus. La Gazzetta dello Sport révèle qu’un accord de principe avait même été trouvé entre l’OM et le joueur de 23 ans. Pour finaliser ce transfert, le média transalpin explique que les dirigeants phocéens n’ont pas hésité à solliciter Massimiliano Allegri, l’ancien entraîneur de la Juventus et ami proche de Mehdi Benatia.

La Fiorentina double l’Olympique de Marseille

L’objectif de cette manœuvre était clair : convaincre Nicolo Fagioli de rejoindre la cité phocéenne cet hiver. Malgré cette tentative avec Massimiliano Allegri, le milieu de terrain italien a finalement opté pour la Fiorentina. Les raisons de cet échec restent floues, mais il semble que les sirènes de la Viola ont été plus séduisantes pour le joueur.

Quoi qu’il en soit, cette révélation en dit long sur le mercato de l’OM. Le directeur sportif Mehdi Benatia et son équipe ne se sont pas contentés de recruter des joueurs confirmés, mais ils o,nt également tenté de séduire de jeunes talents prometteurs. Si l’opération Fagioli n’a pas abouti, elle témoigne de la volonté des Phocéens de se renforcer et de jouer les premiers rôles en Ligue 1.