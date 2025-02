Mercato FC Nantes : Révélations explosives de Kombouaré sur l’avenir d’Alban Lafont

Antoine Kombouaré a réintégré Alban Lafont dans l’équipe du FC Nantes, pour préparer le match contre le Stade Brestois. L’entraîneur des Canaris en a profité pour faire des révélations sur le mercato du gardien de but.

FC Nantes : Le mercato refermé en France, Kombouaré réintègre Alban Lafont

À la suite du recrutement d’Anthony Lopes, pendant le mercato hivernal, le FC Nantes avait décidé d’écarter Alban Lafont du groupe professionnel. Après quelques semaines passées en dehors de l’équipe d’Antoine Kombouaré, il a finalement réintégré ses coéquipiers, suite à la fermeture du mercato hivernal en France. L’information a été confirmée par l’entraîneur des Canaris en conférence de presse, ce mercredi.

« Je l’ai rencontré pour clarifier certaines règles et surtout pour l’accueillir de nouveau, car c’est ainsi que les choses se passent. Il est en forme, il est heureux de retrouver le groupe », a déclaré le technicien kanak. Alban Lafont se prépare en effet pour le prochain match du FC Nantes contre le Stade Brestois, avec les Canaris.

Mercato : Le gardien du FCN reste sur le marché des tranferts !

Le gardien de 26 ans était en effet sur le marché des transferts cet hiver. Antoine Kombouaré assure que le FCN a tenté de lui trouver un point de chute, mais en vain.

« Nous n’avons pas réussi à lui trouver une destination et il n’a pas trouvé le club de son choix ; il est donc de nouveau avec nous », a-t-il expliqué, tout en laissant une porte ouverte : « On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football, car des marchés sont encore ouverts en Turquie, en Bulgarie, en Russie, aux Émirats arabes unis et dans les pays du Golfe. Il existe de nombreuses possibilités pour lui ».

Bien entendu, Antoine Kombouaré ne compte plus sur Alban Lafont depuis l’arrivée d’Anthony Lopes à l’OL. Il a réaffirmé ses choix à l’occasion du retour du Franco-Burkinabé. « Aujourd’hui, nous avons un titulaire et numéro 1, c’est Lopes. Le numéro 2, c’est Patrik Carlgren et Alban Lafont fait partie du groupe. Il part de loin », a rappelé l’entraîneur des Canaris nantais.