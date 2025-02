Le Stade de Reims à vendre ? Jean-Pierre Caillot répond

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur une possible vente du Stade de Reims par Jean-Pierre Caillot, qui serait à la recherche d’un repreneur. Cependant, dans une interview accordée à L’Équipe, le président du club champenois a formellement démenti cette information, réaffirmant son engagement envers les Rémois.

Jean-Pierre Caillot exclut toute vente du Stade de Reims

Homme d’affaires originaire de Reims, Jean-Pierre Caillot s’implique depuis de nombreuses années dans la gestion du club champenois. Après avoir occupé plusieurs fonctions, il en est aujourd’hui le président. Âgé de 63 ans, il reste déterminé à défendre les intérêts du Stade de Reims et exclut toute idée de vente.

Récemment, des rumeurs faisaient état d’une vente imminente, mais Jean-Pierre Caillot a tenu à les démentir fermement : « Le club n’est pas à vendre et il n’y a pas la moindre volonté de se mettre en quête d’un repreneur », a-t-il assuré avant d’ajouter :

« En rachetant des parts, mon objectif est tout l’inverse : sécuriser l’actionnariat et poursuivre le développement de notre projet. Bien que ce modèle de club à l’actionnariat 100 % local soit devenu une singularité en Ligue 1 au fil des années et demande de redoubler d’efforts pour performer, je suis plus que jamais fier d’œuvrer au quotidien avec mes équipes pour le faire perdurer. »

Avec cette déclaration, Jean-Pierre Caillot met un terme aux spéculations et réaffirme son attachement au Stade de Reims. Actuellement, le Stade de Reims traverse une période difficile en championnat, ce qui a conduit au limogeage de Luka Elsner lors du mercato hivernal. Pour assurer la transition, le Malien Samba Diawara a été nommé entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Sa mission sera de redresser l’équipe et d’atteindre les objectifs fixés par la direction, y compris ceux de Jean-Pierre Caillot.