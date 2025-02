PSG – AS Monaco : La composition probable de Luis Enrique, surprise en vue avec Kvaratskhelia ?

Le PSG et l’AS Monaco s’affrontent ce vendredi 7 février 2025, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, pourrait surprendre en laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc.

PSG : Les cadres de retour pour Monaco après la Coupe de France

Après avoir ménagé plusieurs titulaires lors du match de Coupe de France contre Le Mans, Luis Enrique devrait aligner son équipe type face à l’AS Monaco. Gianluigi Donnarumma retrouvera sa place dans les buts, protégé par une défense composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Au milieu de terrain, João Neves est attendu de retour après une blessure au pied droit qui l’a écarté des terrains lors des deux dernières rencontres. Il devrait être accompagné de Vitinha et Lee Kang-in. En attaque, le trio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué est pressenti pour débuter, reléguant ainsi Khvicha Kvaratskhelia sur le banc.

Kvaratskhelia, une arme offensive en réserve pour le Paris SG

Recruté pour 75 millions d’euros en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia était une demande expresse de Luis Enrique pour renforcer l’attaque parisienne. Malgré son potentiel indéniable, le Géorgien a connu des débuts mitigés, notamment lors de sa titularisation en Coupe de France où il a peiné à s’imposer. Cette contre-performance pourrait inciter l’entraîneur espagnol à le conserver comme joker de luxe sur le banc pour ce choc face à Monaco.

De son côté, l’AS Monaco se déplace au Parc des Princes avec plusieurs absences notables. Wilfried Singo, Balogun et Ilenikhena sont blessés et indisponibles pour cette rencontre. Malgré ces absences, l’équipe d’Adi Hütter reste compétitive et vise à réduire l’écart avec l’Olympique de Marseille, actuellement deuxième du championnat.

Ce duel entre le leader Paris Saint-Germain et le troisième monégasque promet d’être intense, avec des choix tactiques déterminants de part et d’autre. La gestion de l’effectif par Luis Enrique, notamment concernant Kvaratskhelia, sera un élément clé à surveiller.

Compositions probables de PSG – AS Monaco :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Lee – Barcola, Dembélé, Doué.

Monaco : Majecki – Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Biereth.