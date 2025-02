Mercato PSG : L’argument de poids d’Al-Khelaïfi pour Rodrygo !

Selon RMC Sport, le PSG place Rodrygo en tête de ses priorités pour renforcer son attaque l’été prochain. Pour parvenir à déloger le joueur du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi aurait un argument de taille.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prêt à une folie pour Rodrygo !

Après avoir enregistré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver contre un montant de 80 millions d’euros, bonus compris, le Paris Saint-Germain rêve d’une autre star à la pointe de l’attaque et aurait jeté son dévolu sur Rodrygo pour l’été prochain. D’après RMC Sport, l’international brésilien serait la grande priorité de la direction parisienne pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur de 24 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Tout logiquement, le Paris SG n’a pas prévu de lever cette clause et espère trouver un accord avec le Real Madrid contre un chèque de 100 millions d’euros. De son côté, Rodrygo ne semble pas vouloir forcément quitter la Maison-Blanche, même si depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le compatriote de Vinicius Jr n’est pas un titulaire indiscutable à Madrid.

Interrogé sur l’avenir de son numéro 11, l’entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, a été catégorique, devant les médias vendredi : « il m’est difficile de parler de l’avenir des footballeurs, car ce sont des décisions personnelles. Mais ce que je vois, c’est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester le plus longtemps possible. » Sauf que Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien avoir une ouverture dans ce dossier dans quelques mois.

Le Paris SG prêt à offrir plus que de l’argent pour attirer Rodrygo

Auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Rodrygo reste un élément essentiel du Real Madrid. Pour cela, le Paris SG devra formuler une proposition stratosphérique pour tenter de le déloger de Madrid.

Le média Don Balon rapporte que Florentino Pérez ne semble pas vendeur pour l’instant, mais le principal argument de Nasser Al-Khelaïfi est de faire de Rodrygo la star incontestée du Paris Saint-Germain, ce qu’il n’est pas aux côtés de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé à Bernabeu.

La polyvalence du natif d’Osasco et sa capacité à être décisif dans les grands rendez-vous européens sont des atouts de taille pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique, qui apprécient beaucoup l’Auriverde. L’entraîneur du Paris Saint-Germain pense qu’il pourrait aider Rodrygo à atteindre son plein potentiel, révèle le média espagnol.