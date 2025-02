PSG Mercato : 50M€ ! Le Paris SG tient sa prochaine priorité de l’été

À peine le mercato hivernal refermé, le PSG pense déjà à l’intersaison. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, aurait même déjà identifié sa prochaine priorité pour l’été. Explications.

PSG Mercato : Duel avec Man United pour un crack de Premier League

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain il y a un an, la piste menant à Dean Huijsen serait toujours d’actualité au sein de la direction sportive des Rouge et Bleu. D’après les informations du média espagnol Fichajes, le PSG ferait même du défenseur central de Bournemouth sa cible prioritaire pour le prochain mercato estival.

Le jeune joueur néerlando-espagnol de 19 ans, longiligne et agile, a une bonne lecture du jeu, idéal pour défendre en avançant. À la recherche d’un axial droit pour remplacer Milan Skriniar, Luis Campos fait désormais de Dean Huijsen sa cible numéro 1 en défense centrale.

Recruté par Bournemouth en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 15 millions d’euros l’été passé, le natif d’Amsterdam coche toutes les cases pour plaire au Paris SG, qui devra toutefois faire face à la concurrence de Manchester United.

La publication ibérique explique que les belles performances du jeune défenseur auraient aussi attiré l’attention de Ruben Amorim, qui adorerait le faire venir à Manchester United afin de l’associer à Leny Yoro la saison prochaine. Mais il faudra mettre la main à la poche pour déloger l’ancien partenaire d’Adrien Rabiot.

Bournemouth ne compte pas brader Dean Huijsen

Prêté par la Juventus à l’AS Rome, puis à Bournemouth, Dean Huijsen a rapidement gravi les échelons, s’imposant comme un titulaire indiscutable en Premier League. Ses performances solides et sa maturité précoce ont attiré l’attention de nombreux clubs, dont le PSG et Manchester United.

Avec 18 matchs joués et 2 buts inscrits, le jeune défenseur central a prouvé son potentiel et sa capacité à s’adapter au plus haut niveau. Son profil athlétique et sa qualité de relance font de lui un joueur très courtisé. La question est maintenant de savoir à combien Bournemouth va fixer le prix de son défenseur central.

pHOTO / Dean Huijsen

À en croire Fichajes, il faudra au moins 50 millions d’euros pour espérer rafler la mise dans ce dossier. Une somme que le Paris Saint-Germain serait a priori disposé à mettre sur la table l’été prochain, précise la même source. Affaire à suivre…