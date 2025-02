Mercato ASSE : Remaniement à Saint-Etienne, Soucasse et Perrin menacés !

Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire de l’ASSE, se préparerait à opérer un nouveau remaniement au sein de son organigramme. D’éventuels changements au sein du staff médical et du centre de formation sont également en vue.

KSV lance des audits pour moderniser l’ASSE

Un vent de changement pourrait souffler à l’ASSE. Le président du club Ivan Gazidis et ses deux collaborateurs, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, auraient lancé des audits dans plusieurs secteurs du club, notamment au centre de formation et au sein du staff médical, selon les informations du quotidien Le Progrès.

Ils cherchent à professionnaliser davantage l’encadrement et la formation au sein de l’Académie de l’AS Saint-Etienne et à moderniser le Centre de formation, afin qu’il soit entièrement axé sur la performance sportive.

Mercato : Jean-François Soucasse et Loïc Perrin annoncés sur le départ !

Les nouveaux dirigeants du club stéphanois réfléchiraient également à un réaménagement de la direction. Au chapitre du remaniement, Jean-François Soucasse serait sur le départ ! D’après le journal régional, Kilmer Sports Ventures (KSV), le groupe propriétaire du club, cherche à se séparer de lui afin de mettre en place une équipe de direction axée sur un modèle anglo-saxon.

Président délégué de l’ASSE sous l’ancienne administration, le dirigeant français a été relégué au poste de Directeur général dès l’arrivée des Canadiens aux commandes du club. « Les dirigeants du club auraient sondé des profils de directeurs généraux » en vue de la succession de Soucasse, selon la source.

Directeur sportif des Verts, Loïc Perrin ne serait pas non plus épargné. Il serait également dans le viseur de KSV qui se prépare à lancer la deuxième phase de sa réorganisation. « La politique de recrutement lors du dernier mercato a suscité quelques interrogations, notamment en raison de l’absence de renforts à des postes identifiés comme prioritaires », explique la source.

Romeyer interdit d’accès à l’Etrat sans autorisation

Par ailleurs, le média local rappelle que Roland Romeyer, ancien co-propriétaire et ex-président du directoire de l’AS Saint-Etienne, a été interdit d’accès au centre d’entraînement de l’Étrat par Huss Fahmy fin août. Il doit désormais obtenir une autorisation avant de s’y rendre.

D’après le quotidien, cette interdiction a ensuite été « formalisée dans un courrier très courtois signé par Stéphane Heitz », l’homme de confiance de Larry Tanenbaum, le milliardaire propriétaire de l’ASSE.