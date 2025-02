Mercato PSG : Luis Enrique tient le numéro 9 idéal du Paris SG !

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG évolue dans un système qui n’a pas besoin d’un numéro 9. Pourtant, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, en pincerait pour un joueur qui brille en Premier League à ce poste.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à renoncer à son système pour un phénomène suédois ?

À l’image de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, finalement prêté à la Juve cet hiver, les attaquants de pointe n’ont pas la vie facile au Paris Saint-Germain. Avec Luis Enrique, pas de place pour les numéros 9. Le technicien espagnol préfère construire des équipes sans attaquant de pointe. Et le PSG semble lui faire confiance entièrement, comme en témoigne sa prolongation jusqu’en juin 2027.

Mais un joueur pourrait faire l’exception et pousser l’ancien coach du Barça à revoir son système de jeu à Paris. Il faut dire que depuis le départ de Kylian Mbappé, les noms de Viktor Gyokeres (Sporting), Victor Osimhen (Naples) ou encore Rafael Leão (Milan AC) ont été évoqués. Des pistes proposées par Luis Campos, mais que Luis Enrique n’a pas validées.

Pourtant, le coach du PSG ne serait pas insensible au profil atypique d’Alexander Isak, qui évolue à Newcastle, selon les médias anglais. Capable de jouer en pointe, en retrait ou sur un côté, l’international suédois séduit le Catalan de 54 ans par sa polyvalence, son intelligence de jeu et sa technique, qui en font une cible idéale pour le Paris SG de Luis Enrique. D’ailleurs, le successeur de Christophe Galtier n’est pas le seul à voir en Isak le numéro 9 idéal pour les Rouge et Bleu.

L’idée folle de Daniel Riolo pour recruter Alexander Isak

Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, Alexander Isak est l’un des hommes forts de la Premier League. Sur le marché des attaquants, le joueur de 25 ans s’est révélé comme l’un des meilleurs au monde depuis un an.

Sa métamorphose impressionnante, tant avec Newcastle qu’avec la sélection suédoise, lui vaut d’être courtisé par les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG. Pour Daniel Riolo, les dirigeants parisiens doivent tout faire pour recruter le compatriote de Zlatan Ibrahimovic.

Photo : Alexander Isak

Lors de son intervention sur RMC Sport, le journaliste français a même proposé que le Paris SG fasse un gros investissement sur Isak, déclarant notamment : « à la place du PSG, je fonce sur Alexander Isak. Le PSG pourrait très bien tenter le tout pour le tout. Est-ce qu’on peut échanger Ramos et Kolo Muani contre Isak ? On peut faire un package comme ça ? On met Asensio dans le package aussi. Et allez, je te mets Kang-In Lee avec ! » Reste à savoir si le Paris SG se positionnera sur cette piste l’été prochain.