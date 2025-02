Ligue des Champions : Luis Enrique fait une promesse inédite au PSG

Après la victoire du PSG contre l’AS Monaco vendredi soir, Luis Enrique a évoqué sa prolongation avec le PSG et a lâché une déclaration audacieuse pour la Ligue des Champions. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique prolonge jusqu’en juin 2027

Arrivé à l’été 2023 après le licenciement de Christophe Galtier du poste d’entraîneur, Luis Enrique a convaincu la direction du Paris Saint-Germain de lui faire confiance sur le long terme. Initialement lié jusqu’en juin prochain, le technicien espagnol a signé un bail de deux ans de plus, soit jusqu’en 2027.

Bouclée depuis octobre passé, cette prolongation a été officialisée hier avant le coup d’envoi du match face à l’AS Monaco, au Parc des Princes. Après la brillante victoire de ses hommes (4-1), Luis Enrique n’a pas caché sa joie pour sa prolongation et la confiance dont il bénéficie de la part du club.

« Je suis très heureux de la confiance que m’accorde le club. C’est une grande fierté de prolonger mon contrat ici. Nous avons un projet ambitieux et je suis convaincu que nous allons réaliser de grandes choses ensemble », a déclaré Luis Enrique, qui a clairement affiché ses grandes ambitions pour l’avenir, en conférence de presse.

Luis Enrique veut « marquer l’histoire » du Paris SG

Depuis l’avènement de QSI en 2011 et les immenses investissements de Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de son premier sacre en Ligue des Champions. Si Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier n’y sont pas parvenus, Luis Enrique nourrit l’immense ambition d’être celui qui va permettre à l’Émir du Qatar, propriétaire des Rouge et Bleu, de soulever sa première Coupe aux grandes oreilles.

« Nous voulons être les premiers à marquer l’histoire de ce club. Nous voulons gagner tous les titres possibles et nous voulons que cette équipe soit reconnue comme l’une des plus grandes d’Europe », a annoncé l’ancien mentor de Kylian Mbappé.

Poursuivant, il a également promis aux supporters de les rendre fiers. « Je tiens à remercier les supporters pour leur soutien. Ils sont incroyables et nous donnent la force de nous dépasser. Nous allons tout faire pour les rendre fiers », a ajouté Luis Enrique.