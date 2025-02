Mercato RC Lens : Will Still met fin au rêve de Przemysław Frankowski

Alors que Galatasaray espérait attirer Przemysław Frankowski en Turquie avant la fermeture de son mercato, le RC Lens a rapidement tranché. Will Still a mis fin aux spéculations en affirmant que son piston polonais ne quitterait pas le club cet hiver.

Mercato RC Lens : Galatasaray à l’assaut pour Przemysław Frankowski, le RCL inflexible

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un départ de Przemysław Frankowski vers Galatasaray enflait, alimentée par la presse polonaise et turque. Le club stambouliote, en quête de renforts, aurait transmis une offre concrète pour l’international polonais. Estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de 29 ans représentait une cible de choix pour les dirigeants turcs, qui rêvaient de le convaincre de rejoindre la Süper Lig.

Cependant, malgré l’intérêt de Galatasaray et une offre ferme sur la table, le RC Lens n’a pas hésité à repousser cette tentative. Déjà affaibli par les départs de Kodir Khusanov vers Manchester City et de Kevin Danso vers Tottenham, le club artésien ne souhaitait pas se séparer d’un autre cadre en pleine saison.

Will Still met les choses au clair pour Frankowski

Au milieu de ces rumeurs, l’international polonais était absent lors de défaite 2-0 du Racing Club de Lens face à l’OGC Nice ce samedi. Une absence que Will Still a tenu à clarifier. « Il devait jouer, mais il n’était pas en état, mentalement pour se déplacer, ni jouer », a expliqué l’entraîneur des Sang et Or. Interrogé sur la situation de Przemysław Frankowski annoncé sur le départ, il a coupé court à toute incertitude : « Franky ne partira pas. »

Une déclaration ferme et sans équivoque, qui met un terme aux espoirs du Galatasaray. Arrivé à Lens en 2021 en provenance des Chicago Fire pour seulement 3 millions d’euros, Frankowski s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif artésien. Son apport offensif et défensif en fait un élément clé de l’équipe, comme en témoignent ses 20 buts et 14 passes décisives en 141 apparitions sous le maillot lensois.

Un joueur indispensable pour le RC Lens

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Frankowski représente bien plus qu’un simple joueur pour le Racing Club de Lens. Sa polyvalence et son expérience sont précieuses pour un club qui vise la stabilité après une saison 2022-2023 exceptionnelle, conclue à la deuxième place de Ligue 1.

En fermant la porte à Galatasaray, le RC Lens envoie un signal fort : le projet sportif reste prioritaire sur les considérations financières. Reste à voir si le club turc reviendra à la charge ou si cette tentative restera un simple épisode avorté du mercato hivernal.