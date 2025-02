PSG : Luis Enrique met en garde son équipe avant le match crucial contre Brest

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a tenu sa traditionnelle conférence de presse de veille de match ce lundi depuis le stade du Roudourou, où son équipe affronte le Stade Brestois mardi soir en barrage aller de la Ligue des Champions. Le technicien espagnol se méfie des Bretons.

Le Stade Brestois, un adversaire coriace pour le PSG en Ligue des Champions ?

Le Paris Saint-Germain se déplace mardi en Bretagne, mais il ne s’agit ni de Ligue 1 ni de Coupe de France. Quelques détails permettent de distinguer cette rencontre, à commencer par l’identité visuelle de la Ligue des champions présente dans le stade du Roudourou, antre du Stade Brestois pour les matchs européens cette saison. Et même si son équipe est logiquement favorite, Luis Enrique refuse catégoriquement l’excès de confiance face aux hommes d’Eric Roy.

« Il n’y en aura pas », a prévenu le coach parisien, qui a du respect pour le parcours des Brestois et leur capacité à dynamiter les défenses. Le successeur de Christophe Galtier reconnaît d’ailleurs une victoire « exagérée » (5-2) lors du dernier affrontement par rapport au déroulement du match.

« Les PSG-Brest sont animés et intéressants pour le spectateur et les journalistes. Pour nous, ce sont des matchs où il y a des choses à améliorer. Ça a été difficile à domicile et à l’extérieur. Peu importe l’avantage que tu as dans un match, ils sont capables de marquer deux buts en deux minutes. C’est une équipe très bien construite. Ils sont bons offensivement et défensivement, également sur les deuxièmes ballons. Ils te posent des problèmes, ce ne sera en rien un match facile », a confié Luis Enrique lors de sa conférence de presse.