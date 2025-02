Mercato FC Nantes : Johann Lepenant lâche une bombe sur son avenir au FCN

Depuis son transfert au FC Nantes l’été dernier, le milieu de terrain français, Johann Lepenant réalise de belles performances. Cependant, son avenir au FCN reste flou.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant reste évasif sur son avenir au FCN

Le milieu de terrain français, Johann Lepenant montre de belles qualités sous les couleurs du FC Nantes depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de l’Olympique Lyonnais. En manque de temps de jeu à Lyon en raison de la forte concurrence, le joueur s’est engagé avec le FCN sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Très vite, il s’est adapté au jeu des Canaris et comble parfaitement les attentes de son entraîneur, Antoine Kombouaré, et de ses dirigeants. En octobre dernier, le technicien nantais a indiqué que les dirigeants du FC Nantes s’activent pour lever l’option d’achat du joueur à la fin de la saison, fixée à 2,5 millions d’euros.

« On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait pas payer le contrat. On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous », avait déclaré Antoine Kombouaré avant la rencontre face à Lyon en Ligue 1.

Pour le moment, rien n’est encore fait. Le FC Nantes, pas encore assuré de rester dans l’élite la saison prochaine, pourrait ne pas lever l’option d’achat. Dans un entretien accordé à Eurosport, Johann Lepenant s’est prononcé sur son avenir. Le crack français a indiqué qu’il préfère se concentrer sur le présent et ne pas anticiper son avenir. Son adaptation à Nantes, son temps de jeu et l’ambiance positive au sein du club semblent être ses priorités.

« Pour le moment, je suis à Nantes. Il y a une option d’achat qui peut être levée. Je ne peux pas trop me projeter sur le futur, car je suis prêté. On verra bien. Mais pour parler du présent, je me sens bien à Nantes. Je fais mes matchs et je donne le maximum. J’aime bien l’atmosphère qui règne ici », a-t-il dit.

Cette saison, Johann Lepenant a déjà disputé 17 matchs de Ligue 1 avec le FCN et a inscrit 2 buts.