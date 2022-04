PSG Mercato : Le Qatar reçoit une réponse foudroyante pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 07:06

PSG Mercato : Un an après la prolongation de Neymar, le Qatar voudrait déjà le voir partir du Paris SG cet été. Mais l’affaire est loin d’être facile.

PSG Mercato : Neymar Jr placé sur le marché pour 90M€ ?

Malgré un contrat courant encore jusqu’en juin 2025, Neymar Jr pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Excédé par le comportement de l’attaquant brésilien en dehors et sur le terrain, le Paris Saint-Germain serait prêt à le laisser partir si une bonne offre parvenait sur les bureaux du directeur sportif Leonardo. Surtout depuis sa dernière sortie provocante envers les supporters du club qui font la grève de l’animation depuis l’élimination en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

« C’est surréaliste qu’une partie du public quitte les tribunes. Mais ils vont finir par en avoir marre de me siffler, car j’ai encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain », avait notamment lancé le milieu offensif de 30 ans au micro d’ESPN. Cette semaine, Sky Sports a révélé que le Qatar était disposé à délivrer un bon de sortie à Neymar contre un chèque de 90 millions d’euros. Une information confirmée par le quotidien madrilène AS. Toutefois, l’affaire ne serait pas aussi simple que ça.

PSG Mercato : Qui pour déloger Neymar du Paris SG ?

Arrivé en août 2017 contre une enveloppe historique de 222 millions d’euros, l’ancien numéro 11 du FC Barcelone a perdu de la valeur au Paris Saint-Germain. Selon le journaliste Julien Laurens, même si le PSG baissait le tarif pour Neymar à moins de 90 millions d'euros, les prétendants ne se bousculeraient pas devant les bureaux de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Avec son attitude, le natif de Mogi das Cruzes étant tout simplement devenu invendable.

« En premier lieu, personne ne payera ce montant pour Neymar. Si le PSG est ouvert à un transfert en cas de belle offre, et si Neymar veut partir, bien sûr. Ils sont prêts à regarder tout et n’importe quoi pour qu’il parte. Mais je ne vois pas qui va venir pour Neymar, y compris pour une somme inférieure à 90 millions d’euros. Celui qui le signera devra lui proposer un contrat de 4 ans, pour au moins 30 millions d’euros par an. Il a 30 ans, et vient de passer une saison très moyenne. Croyez-moi, il sera au PSG la saison prochaine », a expliqué le spécialiste mercato de la chaîne américaine ESPN.

Reste maintenant à savoir quel club passera à l'action pour le partenaire de Lionel Messi.