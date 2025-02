Brest – PSG : Éric Roy reçoit une mauvaise nouvelle de dernière minute

À quelques heures du coup d’envoi du barrage aller de Ligue des Champions contre le PSG, le Stade Brestois a publié la liste des joueurs convoqués par Éric Roy pour cette rencontre. L’entraîneur brestois va devoir faire sans un joueur important.

Coup dur pour Brest : Del Castillo forfait face au PSG en Ligue des Champions

Ce mardi, le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois s’affrontent au Stade du Roudourou dans le cadre des barrages aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Présent en conférence de presse lundi après-midi, Éric Roy, l’entraîneur du club breton, a dévoilé son objectif pour cette affiche : ne pas être éliminé après cette manche aller.

« Quelle importance a le match aller ? Il conditionne beaucoup de choses ? C’est une confrontation particulière, puisque c’est sur 2 matchs. C’est évident que le match aller conditionne beaucoup de choses, il ne faut pas être éliminé. On aura l’ambition d’être encore en vie quand on rentrera sur la pelouse du Parc des Princes. Il est évident que l’on ne va pas gérer le match comme en championnat. À 3-2 à la 80e, tu es encore envie. En championnat, on lance le va-tout. Là, avec 2 matchs, on est obligé de le gérer différemment », a déclaré le technicien français.

Très ambitieux avant d’affronter une nouvelle fois le PSG de Luis Enrique, l’entraîneur brestois va devoir faire avec une mauvaise nouvelle de dernière minute : le forfait de Romain Del Castillo. Absent du dernier entraînement du Stade Brestois et annoncé « incertain » en conférence de presse lundi soir, Romain Del Castillo est finalement forfait pour le barrage aller de Ligue des champions face au Paris SG, ce mardi à 18h45.

L’ailier droit de 28 ans est touché au genou depuis la rencontre de championnat contre les Parisiens le 1er février dernier. Romain Del Castillo ne figure donc parmi les 21 joueurs convoqué par Éric Roy. Par contre, le groupe brestois accueille un petit nouveau en coupe d’Europe : Luck Zogbé. Le latéral Ivoirien de 19 ans a été ajouté dans la liste de joueurs après la phase de Ligue, en remplacement de Jordan Amavi, toujours blessé.

Le groupe du Stade Brestois pour affronter le PSG

Gardiens : Bizot, Coudert, Jauny

Défenseurs : Chardonnet, Coulibaly, Haidara, Lala, Le Cardinal, Ndiaye, Zogbe

Milieux : Camara, Doumbia, Faivre, Fernandes, Lees-Melou, Magnetti, Pereira Lage

Attaquants : Ajorque, Baldé, Salah, Sima.