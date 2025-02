Quelques heures avant le coup d’envoi du choc entre le Stade Brestois et le PSG, Adrien Lebeau est revenu sur son passage chez les Ty Zefs. Ancien joueur du club breton lors de la saison 2023-2024, le milieu de terrain français de 25 ans a dévoilé les coulisses de son départ et sa réaction en voyant ses anciens coéquipiers briller en Ligue des Champions.

Adrien Lebeau, une aventure décevante au Stade Brestois

Le 4 août 2023, le Stade Brestois officialisait l’arrivée d’Adrien Lebeau, en provenance du Waldhof Mannheim, club de deuxième division allemande. Il signait alors un contrat d’un an, avec une option pour une saison supplémentaire, afin d’aider le club à s’imposer en Ligue 1.Cependant, l’expérience du natif de Metz en Bretagne n’a pas été à la hauteur des attentes. Entre blessures et manque de temps de jeu, il ne parvient pas à s’imposer dans le dispositif d’Éric Roy. En fin de compte, Lebeau n’a disputé que neuf matchs avant de quitter le club en juillet 2024.

Un départ sans regret

Désormais, Adrien Lebeau évolue sous les couleurs du Hansa Rostock, en troisième division allemande. Malgré la distance, il garde un œil attentif sur l’actualité du Stade Brestois. Dans un entretien accordé à So Foot, il est revenu sur les raisons de son départ, expliquant son choix par un manque de temps de jeu : « Même si on a réalisé une très bonne saison, je ne suis entré en jeu que neuf fois, et on n’est jamais vraiment heureux quand on doit s’asseoir sur le banc », a-t-il confié.

Stade Brestois : Il signe en D3 allemande, et se fiche de la qualification en LDC 3

Malgré son option pour une année supplémentaire avec Brest, Lebeau a préféré partir afin de retrouver du plaisir sur le terrain : « À mon âge, l’essentiel, c’est de jouer et prendre du plaisir. Avec la Ligue des Champions, l’effectif se serait encore renforcé et je n’aurais pas eu de garanties sur mon temps de jeu. J’aurais juste dû me contenter de regarder les autres… »

Une réaction froide face à la qualification en Ligue des Champions

Interrogé sur la qualification historique du Stade Brestois en Ligue des Champions, Adrien Lebeau n’a pas caché son indifférence. Pour lui, rester en Bretagne et voir ses coéquipiers jouer l’Europe n’aurait pas été un succès personnel.

« Évidemment, n’importe qui préférerait vivre une campagne européenne, même sur le banc, plutôt que de partir en D3. Mais moi, la petite musique de la Ligue des Champions, elle m’aurait apporté quoi ? Regarder les copains jouer ? J’ai déjà passé deux ans et demi sur le banc à Strasbourg (après être passé pro en 2019, NDLR). Ici, je bénéficie d’une exposition bien plus grande », a-t-il ajouté. Malgré son départ, Lebeau garde une affection pour son ancien club et espère voir le Stade Brestois s’imposer face au PSG.