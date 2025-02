Ligue des Champions : Ousmane Dembélé intraitable, le PSG étrille le Stade Brestois

Porté par un Ousmane Dembélé en grande forme, le PSG a surclassé le Stade Brestois (0-3) lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Un succès net qui place les Parisiens en position idéale avant le match retour.

Un PSG dominateur dès l’entame face à Brest

Sans surprise, dès les premières minutes, le PSG a imposé son rythme face à une équipe brestoise rapidement acculée dans sa moitié de terrain. Emmené par un Ousmane Dembélé inspiré, le club de la capitale a multiplié les offensives. Il n’a fallu que 21 minutes pour voir le club de la capitale débloquer la partie. Dembélé voit sa frappe détournée de la main par Lees-Melou, qui concède le penalty.

Vitinha ne tremble pas et le transforme avec succès. Brest, en difficulté dans la relance, a subi la pression parisienne sans parvenir à réagir. Les hommes de Pierre Roy parviennent tout de même à donner des sueurs froides à Gianluigi Donnarumma et au PSG. A la 35e minute, Sima reprend un corner de la tête, qui finit sa course sur le poteau.

Ousmane Dembélé, maestro du jeu parisien

Cinq minutes après, le Paris Saint-Germain aurait pu corser la note mais Achraf Hakimi voit sa frappe échouer aussi sur le poteau. Alors qu’on se dirigeait vers la pause, Ousmane Dembélé assomme encore un peu plus le Stade Brestois. Bien servi par Hakimi, l’international français trompe Marco Bizot d’une frappe sèche au premier poteau dans un angle fermé (0-2, 45e).

Au retour des vestiaires, le PSG n’a pas levé le pied, bien décidé à plier la rencontre avant le match retour. Encore une fois, Ousmane Dembélé a été le détonateur de l’attaque parisienne. Peu après l’heure de jeu, il tue tout suspense dans cette rencontre aller de barrages de la Ligue des Champions.

Alors que la défense brestoise hésitait à se dégager, l’ailier se saisit du ballon et trompe une nouvelle fois Bizot pour porter le score à 0-3 à la 66e minute. L’entrée en jeu de Kvaratskhelia ne change rien au score.

Une qualification en bonne voie pour le PSG

Avec cette victoire convaincante, le PSG aborde le match retour avec une large avance et une confiance renforcée. Solide défensivement et tranchant offensivement, le club de la capitale a envoyé un message fort à ses adversaires européens.

Le Stade Brestois, de son côté, devra réaliser un exploit au Parc des Princes s’il veut croire à une qualification. Mais face à un PSG en pleine maîtrise et porté par un Dembélé étincelant, la mission s’annonce presque impossible.