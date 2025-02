RC Lens : Mathew Ryan inquiète, le pari de Will Still déjà en échec ?

Mathew Ryan, désigné comme le nouveau gardien numéro un du RC Lens, suscite déjà des inquiétudes. Touché à la hanche, l’international australien pourrait être éloigné des terrains, une situation qui fragilise le choix de Will Still.

RC Lens : Une blessure qui tombe mal pour Mathew Ryan et le RCL

Absent surprise lors du déplacement du RC Lens face à l’OGC Nice (défaite 2-0), Mathew Ryan souffre d’un problème à la hanche. Une blessure qui a contraint Will Still à titulariser Hervé Koffi dans les cages des Sang et Or. Si l’entraîneur lensois s’est montré évasif sur la gravité de cette blessure, l’inquiétude commence à monter au sein du club et chez les supporters.

Le timing est d’autant plus problématique que Ryan venait d’être installé comme le nouveau numéro un à Lens après le départ de Brice Samba. Son arrivée était censée stabiliser un poste clé, après des performances irrégulières de l’international burkinabè. Mais cette blessure remet déjà en question la fiabilité de ce choix.

Un historique médical qui interpelle au RCL

Si Mathew Ryan a rarement été éloigné des terrains pour de longues périodes au cours de sa carrière, il a déjà connu une blessure sérieuse… à la hanche. Lors de la saison 2016-2017, alors qu’il évoluait au FC Valence, le portier australien avait été contraint de s’arrêter pendant plus d’un mois en raison d’un problème similaire. Il avait ainsi manqué six matchs en l’espace de 42 jours.

De plus, avant même sa signature au Racing Club de Lens, des rumeurs sur sa condition physique avaient circulé. Lorsqu’il évoluait à l’AS Rome, Ryan avait manqué plusieurs semaines de compétition sans que la nature exacte de son souci ne soit dévoilée. Pourtant, cela n’avait pas empêché Lens de valider son recrutement. Aujourd’hui, cette décision pourrait être source de regrets.

Will Still déjà face à un dilemme ?

Avec cette absence potentiellement longue, Will Still pourrait être contraint de revoir ses plans. Hervé Koffi, propulsé titulaire à Nice, n’a pas forcément convaincu. L’entraîneur lensois devra donc rapidement trancher : maintenir Koffi dans les cages ou envisager une alternative en interne, voire sur le marché des joueurs libres.

Si la durée d’indisponibilité de Mathew Ryan venait à s’allonger, le Racing Club de Lens se retrouverait dans une position délicate pour la suite de la saison. Ce qui devait être une solution fiable au poste de gardien de but devient déjà une source d’incertitude.