FC Nantes : Après la défaite face au Stade Brestois, l’enfer arrive pour le FCN !

Le FC Nantes s’est incliné face au Stade Brestois (0-2) et a manqué une belle occasion de prendre de l’air au classement. Pire encore, les Canaris s’apprêtent à affronter une série de cinq matchs redoutables qui pourraient les plonger dans une crise profonde.

FC Nantes : Un faux pas inquiétant face au Stade Brestois

La réception du Stade Brestois devait permettre au FC Nantes de se donner un peu d’oxygène dans la lutte pour le maintien. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré ont été dépassés par l’intensité bretonne. Dès la 9ᵉ minute, Ludovic Ajorque a ouvert le score, profitant d’un marquage laxiste.

Malgré quelques sursauts d’orgueil, les Nantais n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont encaissé un second but en fin de match, confirmant leur impuissance offensive. Ce revers est un coup dur pour les Canaris, qui auraient pu prendre un matelas de sécurité avant d’aborder un calendrier extrêmement compliqué.

Un calendrier infernal en approche pour le FCN

Après ce faux pas, le FC Nantes va désormais devoir affronter cinq équipes du haut de tableau, un enchaînement qui pourrait être fatal en cas de nouvelle série négative. Le 15 février, les Jaune et Vert auront un déplacement périlleux sur le Rocher face à l’AS Monaco, l’une des meilleures attaques de Ligue 1. Ils enchaineront ensuite avec un choc face au RC Lens le 23 février, un adversaire redoutable, toujours difficile à manœuvrer à Bollaert.

Cette série infernale va se poursuivre pour le FC Nantes avec un voyage difficile pour défier l’Olympique de Marseille le 2 mars. Il s’agit d’un choc au Vélodrome face à une équipe en quête de Ligue des Champions. Une semaine plus tard, ce sera un autre duel pas des moindres face au RC Strasbourg (9 mars) : un duel contre une formation accrocheuse, qui vise aussi le haut de tableau.

Le 16 mars, Antoine Kombouaré et ses Canaris achèveront leur long mois de galère par un autre choc face au LOSC Lille (16 mars). Un affrontement face à un prétendant aux places européennes. Avec un tel programme, le FC Nantes va devoir sortir les crocs pour ne pas plonger dangereusement au classement.

L’urgence de réagir pour éviter le pire

Actuellement, Nantes reste sous la menace des équipes mal classées. Un enchaînement de défaites pourrait propulser le club dans la zone rouge et rendre la fin de saison cauchemardesque. Pour éviter cela, les coéquipiers de Matthis Abline devront faire preuve de caractère et d’efficacité offensive.

Antoine Kombouaré, habitué aux missions délicates, sait que ses joueurs doivent réagir vite. Face à ces cadors du championnat, chaque point arraché comptera double dans la course au maintien.