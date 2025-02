ASSE Mercato : Cardona et Bernauer, les bonnes recrues pour relancer Saint-Etienne ?

Le groupe propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports, est toujours pointé du doigt pour son mercato d’hiver assez décevant. Même le recrutement d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer est mis en question.

Mercato : L’ASSE a échoué sur les joueurs ciblés en priorité

Le mercato hivernal de l’ASSE, bien plus timide que prévu, a surpris de nombreux observateurs. Ce résultat est d’autant plus étonnant que le club a connu un début de saison raté et se retrouve désormais menacé de relégation en Ligue 2.

Les recruteurs stéphanois avaient pourtant exploré plusieurs pistes avant et pendant la période de transferts. La direction avait fixé comme objectif prioritaire de recruter au moins trois joueurs. Finalement, seuls le retour d’Irvin Cardona et le rapatriement de Maxime Bernauer, un ancien défenseur du Stade Rennais et du Paris FC, ont été officialisés.

L’AS Saint-Etienne a notamment échoué à attirer les joueurs ciblés en priorité, comme Ognjen Mimovic, qui a finalement opté pour Fenerbahçe et José Mourinho.

Les choix de recrutement de Saint-Etienne intrigue Patrick Guillou

Dans son analyse dans le Sainté Night Club, Patrick Guillou a vivement critiqué les choix de recrutement de Kilmer Sports. Il s’est notamment étonné des profils recrutés : « Le recrutement d’Irvin Cardona est surprenant. Encore une fois, comme pour Yunis Abdelhamid, ils ont fait porter le chapeau à l’entraîneur. On nous a vendu l’idée qu’Eirik Horneland souhaitait ce joueur après avoir visionné des vidéos. Pour Maxime Bernauer, c’est également un choix qui interroge. Il était tout proche de signer au FC Nantes. Je ne serais pas étonné que ce recrutement soit lié à l’ancien triumvirat dirigeant. »

Il faut rappeler que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1. Elle est 16e et en position de barragiste après 21 journées de championnat..