PSG Mercato : Le Paris SG et Aston Villa préparent un deal en attaque

Prêté cet hiver à Aston Villa par le PSG, Marco Asensio pourrait bien rester en Angleterre. Le Paris SG et les Villans envisageraient un transfert définitif du milieu offensif de 29 ans.

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes depuis le 3 février passé, le PSG se projette déjà sur la prochaine intersaison. Et le dossier Marco Asensio pourrait revenir dans le fil de l’actualité du club de la capitale française dans les mois à venir. Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid il y a un an et demi, Marco Asensio a vu son temps de jeu se réduire considérablement sous les ordres de Luis Enrique depuis le début de la saison.

L’international espagnol a participé à seulement 16 matches toutes compétitions confondues depuis le mois d’août, ce qui a soulevé des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain. Asensio a ainsi saisi l’opportunité de rejoindre la Premier League en étant prêté sans option d’achat à Aston Villa.

Si l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo reste encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait ouvert à un transfert définitif de son joueur lors du prochain mercato estival. C’est en tout cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, qui précise qu’Aston Villa est également ouvert à cette idée, en fonction des performances du joueur, qui seront évaluées au mois de juin.

Marco Asensio illumine ses débuts à Aston Villa

Marco Asensio a fait une entrée remarquée sous les couleurs d’Aston Villa, contribuant à la victoire 2-1 contre Tottenham Hotspur en FA Cup. En seulement 24 minutes de jeu, il a étalé un talent que les supporters n’avaient pas vu depuis des années. Entré en jeu à la 66e minute en remplacement de Leon Bailey, Asensio a joué un rôle crucial en délivrant une passe décisive et en affichant une précision de passe de 100 %.

Cette performance précoce laisse présager un partenariat prometteur entre le joueur et l’équipe de Villa. Le transfert d’Asensio à Birmingham marque un tournant significatif dans sa carrière, après une période difficile à Paris, où il a peiné à retrouver son rythme. À Villa, il a trouvé un environnement favorable, tant collectivement qu’individuellement, lui offrant l’opportunité de retrouver son statut de meneur de jeu incontournable.

Sous la houlette d’Unai Emery, Asensio peut exploiter le classique système 4-2-3-1 privilégié par l’entraîneur, ce qui lui permet de revenir à un rôle d’attaquant central, un poste qui a initialement défini ses premières années professionnelles.