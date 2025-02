Mercato PSG : L’improbable concurrence de l’OM pour un talent portugais

Après Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves, le PSG serait encore à l’affût pour un nouveau crack portugais pour le prochain mercato estival. Une piste également creusée par l’OM. Explications.

PSG Mercato : Le Paris SG à la lutte avec le Real et Man United pour le nouveau joyau du FC Porto

Le FC Porto détient peut-être le prochain grand nom du football mondial. Rodrigo Mora, un jeune milieu de terrain de 17 ans, suscite l’intérêt des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United. En effet, si les noms de Lamine Yamal, Endrick et Kenan Yıldız sont sur toutes les lèvres, celui de Rodrigo Mora commence à attirer l’attention de nombreux recruteurs.

En seulement 12 matches de championnat cette saison, le jeune talent du FC Porto a déjà marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. Depuis ses débuts professionnels, Mora n’a plus quitté le groupe professionnel et son temps de jeu ne cesse d’augmenter. Avec une clause libératoire de 60 millions d’euros, le compatriote de Cristiano Ronaldo attire naturellement l’attention des plus grands clubs d’Europe.

Capable de jouer sur tout le front de l’attaque, ce milieu offensif possède un profil très recherché dans le football actuel. Malgré son jeune âge, il fait preuve d’une maturité impressionnante sur le terrain, et beaucoup le considèrent comme le futur leader de la Seleção portugaise. Au coeur d’une grosse bataille de titans entre le PSG, le Real Madrid et Manchester United, le feu follet de Porto voit son nom cité du côté de l’OM.

Mercato OM : Coup de maître en vue avec Rodrigo Mora ?

Le mercato hivernal est à peine terminé, mais l’Olympique de Marseille prépare déjà l’avenir. Pablo Longoria, le président du club phocéen, aurait jeté son dévolu sur un jeune prodige portugais : Rodrigo Mora. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur de Mora est actuellement de 10 millions d’euros. Cependant, son prix pourrait augmenter considérablement en cas de transfert, surtout si l’on considère ses performances en championnat portugais.

Pour convaincre Rodrigo Mora de rejoindre l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria devra sortir le grand jeu. Le club devra lui présenter un projet sportif ambitieux et lui offrir un salaire attractif. Cependant, le président l’OM a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de réaliser des coups audacieux sur le marché des transferts. Si l’OM parvient à recruter Rodrigo Mora, ce serait un véritable coup de maître devant le Paris SG, le Real Madrid, l’Inter Milan, l’Atlético Madrid, Aston Villa et Manchester United.