OM : Longoria dévoile les deux priorités du prochain mercato !

Publié par Timothée Jean le 04 mars 2022 à 14:21

Le prochain mercato de l’ OM sera sans doute très mouvementé. Le président Pablo Longoria s’est dit prêt à sortir le chéquier pour faire venir de nouveaux renforts.

OM Mercato : Pablo Longoria veut un milieu défensif

Dans le dur financièrement, l’Olympique de Marseille est tout de même parvenu à se montrer très actif lors du dernier mercato hivernal avec pas moins de cinq signatures bouclées. Après un tel recrutement, le club phocéen compte récidiver lors du prochain mercato. Et l’une des priorités des dirigeants marseillais est d’attirer un nouveau milieu de terrain défensif. Comme l’a expliqué le président Pablo Longoria, ce besoin est directement lié au probable départ de Boubacar Kamara.

Le Minot marseillais arrive en fin de contrat en juin prochain et refuse jusqu’ici de prolonger. Malgré les différentes offres de sa direction, il maintient sa position inchangée. S’il venait à partir, le joueur de 22 ans laisserait un grand vide derrière lui qu’il faudra combler. « Cet été ? Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif », a déclaré le président marseillais dans des propos rapportés par La Provence. Si la direction de l’ OM « tentera jusqu’au bout » de prolonger son jeune crack, elle ne compte pas se laisser prendre au dépourvu. Les Marseillais commenceraient déjà à travailler en coulisses pour trouver son potentiel remplaçant dans l’entrejeu. Mais ce n’est pas tout, l’Olympique de Marseille a également une seconde priorité.

Un nouvel attaquant espéré à Marseille

Poursuivant, le président de l’ OM a indiqué qu’il envisage de s’attacher les services d’un nouvel attaquant. D’autant plus que le club phocéen est susceptible de perdre plusieurs éléments dans ce secteur de jeu. Si Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester, un autre offensif devrait quitter le navire. Trop irrégulier depuis son arrivée en provenance de Schalke, Amine Harit ne convainc pas vraiment son entraîneur Jorge Sampaoli et se rapproche de la porte de sortie. Il y a peu de chance qu’il soit conservé à l’issue de son prêt.

L’idée est donc d’anticiper son futur départ. « Dans les postes offensifs, on devra prendre une décision au sujet d'Amine Harit. Il est en prêt; à nous de savoir si on continue avec lui ou si on se positionne sur un autre joueur », a fait savoir Longoria, qui espère attirer un renfort de poids l’été prochain. Et selon les dernières informations de la presse italienne, l’ OM a coché le nom de Gerard Deulofeu - sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2024 - pour étoffer son attaque la saison prochaine. Sauf que les exigences financières des Italiens risquent de refroidir les Marseillais. Pour l’heure, ces dossiers sont encore flous, néanmoins, c'est un plan qui se dessine pour le prochain recrutement de l' OM.