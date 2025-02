OM : Un choix fort de Roberto De Zerbi pour Amine Harit révélé

Le retour d’Amine Harit à l’entraînement n’a pas suffi à lui garantir une place dans le groupe de l’OM. Malgré sa disponibilité retrouvée après une longue blessure, le milieu offensif marocain a été écarté par Roberto De Zerbi. Une décision forte qui soulève des interrogations sur son avenir au sein du club phocéen.

OM : Amine Harit, un retour attendu à Marseille… mais une absence remarquée

Après des mois d’absence en raison d’une blessure au mollet, Amine Harit avait retrouvé les terrains d’entraînement avec l’espoir de réintégrer rapidement la rotation à l’OM. Pourtant, lors de la victoire contre Angers (0-2), il n’a pas figuré sur la feuille de match. En effet, le Marocain n’a pas été convoqué pour cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1.

Selon les informations d’Ici Provence, cette absence n’est pas liée à des préoccupations physiques, mais résulte d’un choix délibéré de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien aurait décidé de se passer de l’international marocain, tout en laissant entendre que celui-ci ne fait plus partie de ses plans immédiats.

Une expulsion comme tournant décisif pour Harit ?

La dernière apparition d’Amine Harit en Ligue 1 remonte au 27 octobre, lors de la défaite face au Paris Saint-Germain (0-3). Ce soir-là, il avait été expulsé dès la 20e minute, ce qui a fragilisé son équipe et marqué un point d’arrêt dans sa saison. L’international marocain était pourtant sur une bonne série avec 2 buts et et 3 passes décisives en 9 matchs avec l’Olympique de Marseille cette saison.

Malheureusement, cette exclusion face au Paris SG semble avoir pesé dans l’évaluation de De Zerbi, qui, depuis son arrivée, accorde une importance particulière à la discipline et à l’impact collectif de ses joueurs. L’incident pourrait avoir entamé la confiance du coach envers Amine Harit, malgré son expérience et sa créativité.

Un avenir en pointillé à Marseille

Avec cette mise à l’écart, l’avenir d’Amine Harit s’assombrit sur la Canebière. Arrivé en 2021 en provenance du FC Schalke 04, le joueur de 27 ans n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans le onze titulaire. Son statut de joker offensif semble aujourd’hui insuffisant aux yeux de De Zerbi, qui privilégie des profils plus en phase avec sa philosophie de jeu.

Un départ dès l’été prochain n’est pas à exclure si la situation reste inchangée. Et ce d’autant plus que Ismaël Bennacer pourrait bien s’inscrire dans la durée à l’homme à l’issue de son prêt. Amine Harit devra faire preuve de patience et de détermination pour convaincre De Zerbi de lui redonner sa chance. Sinon, il pourrait être tenté d’aller chercher du temps de jeu sous d’autres horizons.