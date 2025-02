OM-ASSE : De Zerbi dévoile son plan pour déjouer le piège des Verts

Présent en conférence de presse vendredi à la veille du choc OM-ASSE, Roberto De Zerbi a donné quelques-unes des clés du match et a affiché son affection pour l’Olympique de Marseille.

OM : Roberto De Zerbi prône la concentration face à l’ASSE

Ce samedi, le stade Vélodrome sera le théâtre d’un choc très attendu. L’Olympique de Marseille, dauphin du PSG, reçoit l’AS Saint-Étienne dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Et si les Phocéens partent favoris face à une équipe stéphanoise qui lutte pour maintenir dans l’élite, Roberto De Zerbi a tenu à tempérer les ardeurs.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur italien a souligné l’importance de prendre cette rencontre avec le sérieux qu’elle mérite. Car l’ASSE, malgré ses difficultés, reste une équipe capable de surprendre à tout moment.

De Zerbi ne prend pas cette rencontre à la légère et a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de rester concentrés sur leurs objectifs. « Il faut qu’on l’aborde comme une grande équipe et sans penser au match qu’on a joué chez eux. Il faut qu’on fasse une très grosse performance. Le match se gagnera uniquement si on joue bien et si on fait tout à 100% », a-t-il confié.

Il veut construire quelque chose de durable à l’OM

L’OM, qui reste sur deux victoires consécutives, aura à cœur de poursuivre sur cette lancée et de consolider sa place sur le podium. Le match promet d’être intense et indécis. Par ailleurs, Roberto De Zerbi a évoqué la pression populaire qui règne autour de l’OM et a expliqué en quoi cette atmosphère particulière le motivait.

« J’ai besoin de sentir une connexion avec le club où je travaille (…) Je suis venu ici parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver et qui me donne la chair de poule », a-t-il indiqué. De Zerbi a également affiché son désir de construire quelque chose de durable à l’OM. En collaboration avec le directeur sportif Medhi Benatia, il envisage déjà l’avenir et souhaite offrir aux supporters marseillais des moments de joie et de fierté.

« Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe », a-t-il conclu. Les propos de l’entraîneur italien témoignent de son implication totale dans le projet marseillais et de son ambition de mener l’OM vers de nouveaux sommets.