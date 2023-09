Même si le président de l’OM, Pablo Longoria, est récemment revenu à son poste, le doute persiste toujours sur son avenir au sein du club.

Crise à l’OM : Pablo Longoria, un avenir incertain à Marseille

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine chaotique, marquée par une lourde défaite contre le PSG (4-0), mais surtout caractérisée par une crise institutionnelle. À la suite d’une réunion tendue avec les groupes des supporters, Pablo Longoria et son équipe avait pris la résolution de se mettre en retrait du directoire de l’OM, laissant le club sans un véritable pilote.

De son côté, Marcelino a rapidement démissionné de son poste, estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour continuer à exercer sa mission sereinement. Par contre, son compatriote ne l’a jamais fait. En effet, Pablo Longoria a annoncé vendredi dernier en conférence de presse sa ferme intention de continuer à son poste à l’OM avec le soutien de Frank McCourt.

Même s’il avait accusé le coup suite aux menaces et accusations graves qu’il avait subies lors de la rencontre avec les groupes de supporters, le dirigeant espagnol est resté droit dans ses bottes. Il n’a pas flanché face aux pressions des fans qui réclamaient sa démission et a pu compter sur de nombreux soutiens. De retour à ses fonctions depuis vendredi, Pablo Longoria est même parvenu à trouver un nouvel entraîneur à l’OM, en la personne de Gennaro Gattuso. Il est également à pied d’œuvre pour ramener un peu de sérénité au sein du club.

Des suspicions sur son futur départ de l'Olympique de Marseille

Cependant, La Provence révèle qu’en interne, beaucoup s’interrogent sur les réelles motivations de Pablo Longoria, se demandant s’il va vraiment rester en poste toute la saison ou s’il envisage de s’en aller à moyen terme. Cette seconde n’est pas à exclure. Cette incertitude plane donc sur l'avenir de Pablo Longoria et alimente les discussions au sein de l'OM.

« À la Commanderie, ou à certains étages des bâtiments administratif et sportif, l'ambiance n'est pas à la franche camaraderie avec Pablo Longoria, on peine à croire qu'il va vraiment rester en poste toute la saison », indique la source. En attendant, Pablo Longoria a décidé de porter plainte contre les personnes à l'origine des menaces et des accusations qui ont émaillé la réunion avec les supporters. Son objectif est de « mettre fin à de tels comportements et éviter que cela ne se reproduis à l'avenir ».