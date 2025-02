Montpellier HSC : « Andy Delort est un peu bancal en ce moment », Jean-Louis Gasset le défend

Arrivé en grande pompe pour renforcer le Montpellier HSC dans sa lutte pour le maintien, Andy Delort n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Une situation qui commence à agacer certains supporters. Cependant, en conférence de presse avant le match face à l’OL, Jean-Louis Gasset a pris la défense de son attaquant, justifiant son manque d’efficacité.

Les débuts timides d’Andy Delort

Dans l’optique de renforcer son attaque, le Montpellier HSC a fait un choix fort en laissant partir Akor Adams pour recruter Andy Delort, en provenance du MC Alger. L’attaquant algérien a signé un prêt jusqu’à la fin de la saison avec le club où il avait brillé entre 2018 et 2021. L’ancien joueur de l’OGC Nice est revenu à Grammont avec l’objectif d’aider les Héraultais à assurer leur maintien.

Pourtant, après deux titularisations en Ligue 1, il reste toujours muet devant le but. Montpellier, dernier du classement avec seulement 15 points après 21 journées, peine à redresser la barre. Face à cette disette offensive, les médias et les supporters montpelliérains commencent à s’interroger : combien de temps faudra-t-il encore attendre avant de voir Andy Delort débloquer son compteur ?

Jean-Louis Gasset croit en son attaquant

Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a pris la défense de son joueur, rappelant que son adaptation physique n’était pas encore optimale :

« Andy Delort est un leader. Un leader dans le travail et dans la motivation. Il est un peu bancal en ce moment car il est encore en phase de remise à niveau physiquement. Il n’a pas encore les repères qu’il devrait avoir, mais une fois qu’il aura retrouvé son meilleur niveau – et il y arrive – ses occasions finiront par se transformer en buts. Il est en train de retrouver ses sensations et, quand ce sera totalement le cas, il sera aussi plus influent dans le vestiaire », a déclaré Jean-Louis Gasset.

Pour rappel, lors de son premier passage à Montpellier, Andy Delort avait marqué 47 buts et délivré 21 passes décisives en 108 matchs toutes compétitions confondues. Son impact était indéniable. Les supporters espèrent désormais qu’il retrouvera rapidement son efficacité pour aider le MHSC à se sortir de la zone rouge.